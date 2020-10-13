Омский строитель выкупил землю под Сибзаводом

В распоряжение Певнева ушли как минимум четыре земельных участка общей площадью около 15 га. По подсчетам экспертов, покупка обошлась строителю примерно в 500 млн рублей. Земли предназначены для жилой застройки, и, вероятно, вскоре здесь начнется строительство новых домов.