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Posted 13 октября 2020,, 15:45

Published 13 октября 2020,, 15:45

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский строитель выкупил землю под Сибзаводом

13 октября 2020, 15:45
Структура омского строителя Алексея Певнева выкупила земли под Сибзаводом в Омске. Как сообщают «Коммерческие вести», вскоре здесь начнут возводить жилые дома.

В распоряжение Певнева ушли как минимум четыре земельных участка общей площадью около 15 га. По подсчетам экспертов, покупка обошлась строителю примерно в 500 млн рублей. Земли предназначены для жилой застройки, и, вероятно, вскоре здесь начнется строительство новых домов.

Отметим, что по соседству с участками Певнева находится ЖК «Серебряный берег». На новых владениях строителя располагается известный центр отдыха «Хибара».

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