Омский строитель выкупил землю под Сибзаводом

Posted 13 октября 2020,, 15:45
Published 13 октября 2020,, 15:45
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В распоряжение Певнева ушли как минимум четыре земельных участка общей площадью около 15 га. По подсчетам экспертов, покупка обошлась строителю примерно в 500 млн рублей. Земли предназначены для жилой застройки, и, вероятно, вскоре здесь начнется строительство новых домов.
Отметим, что по соседству с участками Певнева находится ЖК «Серебряный берег». На новых владениях строителя располагается известный центр отдыха «Хибара».