Дорогое удовольствие: для чего в Омске повысили стоимость проезда в маршрутках

Posted 7 октября 2020,, 10:25
Published 7 октября 2020,, 10:25
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Официально СРО «Омские перевозчики» объявило о повышении стоимости проезда в понедельник, 5 октября. Председатель организации Владимир Геворгян счел, что пассажирские перевозки как бизнес относятся к наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса сферам. При этом значительная часть предпринимателей работает на нерегулируемых маршрутах, то есть не имеет подпитки из различных бюджетов.
Одна из главных претензий перевозчиков — отсутствие помощи от министерства труда и социального развития. По их словам, в течение последних 9 лет ведомство не индексировало возмещение за бесплатный проезд льготных категорий граждан. Так, каждый льготник приносит владельцам маршрутки всего 18 рублей, эта сумма была установлена министерством еще в 2011 году.
«Наши неоднократные обращения в органы власти о повышении компенсационных выплат за перевозку льготников с 18 до 22 рублей не были услышаны. Отказаться от перевозки пассажиров, которые имеют льготы на проезд в общественном транспорте, нам не позволяет социальная ответственность. Но и нести постоянные убытки мы тоже не можем. В этих непростых условиях мы вынуждены пойти на пересмотр тарифов на проезд. Надеемся на понимание и со стороны власти, и со стороны пассажиров», — отметил председатель СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян.
Согласно опубликованным изменениям, с понедельника, 5 октября, 25 рублей (+3 рубля к предыдущей стоимости) составит стоимость проезда по льготным электронным проездным билетам для пенсионеров и студентов, 27 рублей (+2 рубля к предыдущей стоимости) по безналичному расчету для категорий населения без льгот, по безналичному расчету для школьников цена проезда осталась на отметке в 22 рубля. Проезд за наличные средства останется таким же, как и у всех остальных перевозчиков, в том числе муниципальных, — 30 рублей.
Омичи в гневе
Учитывая, что стоимость проезда повышалась недавно, новость об очередном подорожании услуг перевозчиков вызвала волну возмущения в социальных сетях. При этом свое мнение решили высказать даже люди, которые совершенно не разбираются в ситуации (орфография и стилистика источников сохранены).
«Это кто придумал вообще??? Мэрия?» — возмутилась пользовательница Алена Кобякова.
«Газели зажрались. Вечно толпа в газели. Надо снижать стоимость до 16 рублей, а не подымать», — отметил Александр Кузнецов.
«Т.е. можно вот так просто захотеть и выдвинуть свои условия, поставив перед фактом?» — недоумевает Александр Антонцев.
Повышение стоимости вызвало уже ставшие притчей во языцех претензии к омским перевозчикам. Одна из основных — отказ водителей возить омичей по безналичному расчету или проездным билетам.
«Сначала сделайте чтобы у газелистов терминалы работали — то карту не принимают, то „Омку“ или и то и то сразу», — пишет Виталий Козлов.
«Газелистам процент от государства (карта „Омка“) очень маленький, поэтому много предлагают за те же 20-25, но уже наликом», — отвечает Андрей Миронов.
Не меньше негатива у омичей вызывает сравнение Омска и других российских городов. Естественно, приводятся примеры территорий, где стоимость проезда дешевле, чем в Омске.
«В Крыму проезд 17 рублей», — написал Александр Кузнецов.
«Омск, остановись, что происходит, в Новороссийске проезд 25 рублей на газелях, а пенсионерам вообще бесплатно, я офигеваю от таких новостей», — написал Александр Николаев.
Отметим, что в России существуют города как с более низкой стоимостью проезда, так и с более высокой. Так, в Москве проезд в автобусе стоит 57 рублей, в Санкт-Петербурге — 55 рублей, в Казани — 30 рублей (даже при безналичном расчете).
Власти расстроены
Первое, что нужно омичам уяснить в этой ситуации, — никакого «беззакония» в повышении цен на проезд нет. Частные перевозчики работают на омском рынке всего в двух режимах, совершая регулируемые и нерегулирумые перевозки. В Омске из 133 маршрутов городского пассажирского транспорта регулируемыми являются лишь 69. Перевозчики, работающие на таком маршруте, не имеют права изменять стоимость проезда самостоятельно — за них тариф устанавливает РЭК Омской области. Перевозчики же на нерегулируемых маршрутах вправе самостоятельно определять стоимость услуг. Поэтому решение СРО «Омские перевозчики» повысить стоимость проезда является законным.
Другое дело, что сделано это было в то время, когда Омск только-только начал залечивать раны, нанесенные пандемией коронавируса. Город55 попросил департамент транспорта мэрии прокомментировать решение СРО «Омские перевозчики».
«На данный момент большинство частников уведомили департамент транспорта об изменении стоимости проезда для всех категорий граждан. Повышение стоимости проезда у коммерческих перевозчиков — следствие падения пассажиропотока в период пандемии. Но хотим отметить, что стоимость проезда изменится не у всех — часть социально ответственных перевозчиков сохранит стоимость проезда на прежнем уровне», — отметили в ведомстве.
Повлиять на решение предпринимателей, работающих на нерегулируемых маршрутах, чиновники дептранса не могут. Поэтому им остается лишь успокаивать недовольных горожан.
«Обращаем внимание, что стоимость проезда в муниципальном транспорте и у коммерческих перевозчиков с регулируемым тарифом также останется прежней для всех категорий пассажиров: при использовании бесконтактной банковской карты или общегражданского электронного проездного „Омка“ стоимость проезда составляет 25 рублей. Для школьников, студентов и пенсионеров действуют льготы, и стоимость проезда при использовании электронного проездного для соответствующей категории граждан составляет 15/18/18 рублей. Также существуют пересадочный и безлимитные тарифы», — пояснили Городу55 в департаменте.
Перевозчики обижены
Интересно, что перевозчики, работающие на регулируемых маршрутах, не осуждают своих «нерегулируемых» коллег. Более того, они заступаются за них. Так, Виталий Торопов (до недавних пор работал на маршруте № 64) пояснил, что омский рынок пассажироперевозок вынуждает предпринимателей работать едва ли не в убыток.
«На каждый сезон перевозчики закладывают постоянно увеличивающиеся расходы, повышение цен на топливо и ремонт техники. Мы сейчас прекрасно понимаем, что в Омске пассажиропоток мизерный, а из-за коронавируса стал еще меньше. Проблем у частных перевозчиков очень много, они не живут, они выживают», — отметил Виталий Торопов.
Руководитель Ассоциации перевозчиков Западной Сибири Николай Артемьев также выразил свое негодование по поводу отсутствия поддержки льготных перевозок со стороны минтруда региона. Отдельное внимание он уделил трудностям перевозчиков, работающих на автобусах.
«Сейчас пассажирский транспорт, работающий на дизельном топливе, стал просто нерентабельным. Можно просто сравнить: заправить полный бак газом стоит 1.5 тыс рублей, а дизельным топливом — 3 тыс рублей. То есть каждый месяц автобус на дизельном топливе просто так теряет 45 тыс рублей. А если таких автобусов несколько? Сейчас многие перевозчики просто выбросили свои дизельные автобусы, потому что они приносят убытки. Лет 5 назад на них можно было зарабатывать, сейчас это невозможно», — возмущен Артемьев.
Бывший владелец маршруток Виталий Торопов отмечает, что повышение стоимости проезда до 27 рублей по безналичному расчету не означает, что все эти деньги целиком попадут в карман перевозчиков. Банковские структуры берут процент, отмечает предприниматель. При этом конкретную сумму этой «комиссии» он не смог назвать.
«В Омске привыкли, что перевозчики, как альтруисты, работают только ради работы. У нас на 64-м маршруте было 28 транспортных средств, период ожидания составлял 7–8 минут. Потом мэрия организовала конкурс, и там было уже 20 средств. То есть время ожидания составляло бы 20 минут. Ну и куда люди бы поехали? Многие не стали бы ждать и уехали на другом транспорте», — пояснил Торопов.
Одной из проблем частных перевозчиков Николай Артемьев считает переизбыток маршрутных такси, на которых не хватает пассажиропотока. В итоге транспорт не окупается, а предприниматели вынуждены повышать стоимость проезда. Омск Артемьев назвал «городом маршруток и такси», и именно конкуренция между ними ухудшает положение частных перевозчиков.
От ответа на вопрос, будут ли перевозчики, работающие на регулируемых маршрутах, просить РЭК Омской области повысить тариф, Артемьев и Торопов уклонились.
Эксперты недоумевают
С резкой критикой частных перевозчиков выступил омский экономист Сергей Евсеенко. По его словам, перевозчики не решают ни одной задачи — ни социальной, ни экономической. Эксперт уверен, что их главная цель — получать прибыль, а не перевозить людей.
«Простого решения этой ситуации не существует. Инфляция у нас сейчас далеко не 5%, топливо дорожает, подвижной состав дорожает, бизнес хочет зарабатывать. Рассуждать на тему „на рубль дороже или дешевле“ нельзя, потому что частные перевозчики работают втемную. Уверен, что там денежный оборот огромный, это миллиарды рублей только в Омске», — отметил Евсеенко.
Столь финансово емкий рынок периодически сталкивает лбами некоторых игроков. Последний большой передел рынка прошел в 2015 году. Напомним, тогда частные перевозчики Зайцев и Акопян отказались присоединяться к крупному объединению перевозчиков. В ответ на это незамедлительно последовало наказание: в ходе драки с применением огнестрельного оружия Зайцев и Акопян пострадали — у одного оказался сломан нос, у второго нога. Мэрия сразу же поспешила отказаться от услуг пострадавших перевозчиков.
Пришедший весной 2020 года в Омск коронавирус, по словам Евсеенко, только показал все бедственное состояние пассажирских перевозок в Омске. Эксперт уверен: никто из департамента транспорта или частных перевозчиков не знает, как и куда ездят омичи. И эту проблему, считает он, должны решать чиновники дептранса.
«Теплые остановки окажутся не нужны, если появится сильный муниципальный транспорт, который будет ходить по расписанию. Это уже сделано в ряде стран, у наших соседей, на которых мы периодически посматриваем. Пассажирский транспорт должен быть только муниципальным, потому что только он может сделать, так, как будет удобно людям. А как только туда заходит предприниматель, начинается «баблование» и «бизнесование», — говорит Евсеенко.
На сдачу
Вероятно, больше конкретики в обсуждение мог внести департамент транспорта Омска, который должен переманивать перевозчиков на регулируемую сторону рынка, так как в этом случае он не только обезопасит омичей от внезапного подорожания проезда, но и сможет лучше контролировать их деятельность.
В феврале 2020 года, во время обсуждения на тот момент еще предполагаемого повышения стоимости проезда, директор дептранса Александр Вялков сказал, что рано или поздно все перевозчики перейдут на регулируемые маршруты.
«На муниципальные контракты частные перевозчики пока переходить не будут. Но это „пока“ когда-нибудь закончится», — объяснил глава департамента транспорта.
Впрочем, такие странные обещания дептранс Омска дает не в первый раз. Александр Вялков в феврале 2019 года говорил, что все частные перевозчики перейдут на регулируемый тариф уже с 1 января 2020 года. А в августе 2018 года первый замдиректора департамента Игорь Кожухов обещал СМИ, что переход на регулируемые тарифы произойдет «очень скоро».
При этом сокращать долю нерегулируемых маршрутов у дептранса получается с большим трудом. Так, в 2018 году в Омске работало 162 маршрута, 75 (46.3%) из них возили горожан по регулируемым тарифам, а 87 (53.7%) — по нерегулируемым. В 2020 году маршрутов, согласно данным мэрии Омска, стало меньше — всего 133. На регулируемой основе осталось 69 (51.9%), на нерегулируемой — 64(48.1%). Получается, что за два года доля перевозчиков на нерегулируемых маршрутах сократилась лишь на 5.6 процента. Видимо, потому что многим «перекрашиваться» невыгодно.
Теневой оборот рынка пассажирских перевозок в Омске огромен, уверяют эксперты, и любой омич, которого водитель маршрутки хоть раз вынудил заплатить наличными под разными предлогами (например, потому что «сломался терминал»), это понимает. Бизнес всегда остается бизнесом: даже если он имеет исключительно социальную направленность, ему необходимо извлекать прибыль.