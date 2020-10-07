Дорогое удовольствие: для чего в Омске повысили стоимость проезда в маршрутках

«Сейчас пассажирский транспорт, работающий на дизельном топливе, стал просто нерентабельным. Можно просто сравнить: заправить полный бак газом стоит 1.5 тыс рублей, а дизельным топливом — 3 тыс рублей. То есть каждый месяц автобус на дизельном топливе просто так теряет 45 тыс рублей. А если таких автобусов несколько? Сейчас многие перевозчики просто выбросили свои дизельные автобусы, потому что они приносят убытки. Лет 5 назад на них можно было зарабатывать, сейчас это невозможно», — возмущен Артемьев.