«Проблемы автомобилистов везде одинаковы». Девайс омичей дошел до Новой Зеландии

Posted 5 октября 2020,, 05:22
Published 5 октября 2020,, 05:22
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Город55 продолжает рассказывать об омском экспорте.
В 2014 году Дмитрий увлекся 3D-печатью и как-то по просьбе друга напечатал фиксатор для его «Тойоты». А потом попал на тематический форум и понял, что это «боль» очень многих водителей. Так родился проект Plastic Auto. Детали сначала печатали на 3D-принтере, затем стали отливать в термопласте, открыли интернет-магазин и страницу на Ebау. Посыпались заказы из разных стран. О том, как развить производство с нуля и выдержать конкуренцию «подражателей», рассказала Наталья Шейкина, супруга и бизнес-партнер Дмитрия.
— Почему возникает потребность в таких деталях?
— Производители автомобилей почему-то делают ограничители для дверей низкого качества, они стираются за два-три года. Машина еще довольно новая, а двери уже болтаются. И человеку надо либо покупать целый узел, в который встроен фиксатор, либо искать, кто может штучно изготовить эту шестеренку. Автомобилисты хотят более бюджетное решение. Наши фиксаторы стоят в среднем в четыре раза дешевле.
— То есть вы были первые на рынке? Конкурентов нет?
— Есть подражатели. Мы начали эту тему, и нас стали копировать.
— Не обидно?
— Значит, мы все делаем правильно, если нас повторяют. Мы стараемся расти, что-то придумывать и улучшать. Это очень стимулирует конкуренцию. В основном клиенты сами устанавливают эти детали на свои машины, поэтому мы делаем на упаковке инструкцию с пошаговыми фото, снимаем видеоинструкции. Вкладываем в упаковку сухую смазку, чтобы ее не надо было покупать отдельно. Плюс у нас быстрая доставка — стараемся отправить за день-два. Ну и, главное, это качество. У нас авторский состав материала — это наша разработка, муж ее придумал. Там пластик, графит и некоторые другие компоненты — всего называть не буду. По свойствам он гораздо прочнее, чем могут предложить конкуренты. Мы провели испытания и даем три года гарантии.
— Как запускали производство?
— От 3D-печати мы перешли к литью в силиконовые формы — это тоже делается вручную. Сами с мужем занимались этим, упаковывали, печатали этикетки на принтере. Потом появились первые сотрудники и первый фрезер. Технология литья вручную тоже не давала долговечных деталей, мы мечтали купить термопластавтомат (машина для изготовления деталей из термопластов методом литья под давлением — прим. ред.). Когда наконец купили, это была огромная радость. И это сильно ускорило производство. Фрезеровать долго, а с литьем мы за полчаса делаем немаленький объем продукции.
Это была у нас первая глобальная модернизация. Скоро хотим еще один станок запустить.
— Насколько это масштабное производство?
— Начинали с 10 штук. Сейчас выпускаем 4-5 тыс ремкомплектов в месяц. В компании работают 35 человек, у нас производственная площадка на улице Омской, офис на Фрунзе. То есть с нуля мы доросли до таких объемов. Сначала проектом целиком и полностью занимался муж, он создал интернет-магазин. У меня был творческий бизнес, я первое время наблюдала со стороны. Но мой бизнес не очень рос, а этот активно развивался, и я решила, что со своими знаниями могу помочь. С того момента, как я пришла, мы выросли в 10 раз.
— Производите по заказу или «про запас»?
— Делаем запас. У нас представлен определенный ассортимент — около 100 типов фиксаторов для разных марок авто. Мы знаем, какие типы у нас самые ходовые, их больше всего и производим. Менее популярных — соответственно, запас меньше. План производства строим из статистики продаж.
— Как работаете на внутреннем рынке? Знают о вас в России, Омске?
— Так как это интернет-магазин, мы в принципе ориентированы на всю Россию и зарубежные рынки. По России больше всего заказов из московского региона — просто потому, что там больше населения сосредоточено. А вообще отправляем ремкомплекты в любую точку России и мира, с омскими клиентами тоже работаем.
— Когда решили выйти на экспорт?
— Мысли были сразу, что можно попробовать на Ebay продавать. Но мы занимались своим сайтом, налаживали производство, поэтому не сильно уделяли внимание странице. Возможно, там был размещен один товар — был и был. А потом мы поняли, что зарубежные рынки — очень актуальная тема, вполне реально это развивать. Изучили площадку Ebay, ее специфику, разместили товар и стали ждали заказов.
— Центр поддержки экспорта чем-то помог?
— Помогли с выходом на Ebay, сделали аудит страницы нашего магазина, рекламный бюджет даже выделяли. Мы заключили договор, они нам нашли подрядчика, который помог с размещением, выставил объявления на разных языках, настроил продвижение. Общались в основном онлайн, даже без личных встреч. Сейчас также с их помощью выходим на площадку Alibaba, которая очень популярна в Китае. Мечтаем попасть Amazon. Он очень востребован в США, но туда сложно попасть, очень строгий отбор продавцов из других стран, в том числе из России. Только через посредников там можно закрепиться. Насколько я знаю, в Центре поддержке экспорта могут с этим помочь, но для нас это пока перспектива.
— Из-за рубежа откуда основная масса заказов приходит?
— Массовых клиентов больше из Америки. Там просто Ebay более популярен, заказов больше.
Израиль хорошо покупает, европейские страны, иногда Австралия и Новая Зеландия.
Раньше было около 30 заказов в месяц, сейчас 90-100. Но в общем объеме продаж это еще небольшая доля. За рубеж пока отправляем маленькими партиями. Казахстан, например, у нас закупался оптом, в Эстонию недавно отправляли партию. Самая крупная оптовая поставка по России — около 350 ремкомплектов.
— Для вас актуальнее опт или розница?
— Думаем про опт. Наша продукция интересна СТО, автомагазинам. Надеемся, в других странах это тоже будет востребовано, можно наладить оптовые поставки. Проблема розничного клиента в том, что доставка довольно дорогая. Если мы отправим оптом, клиентам не нужно будет переплачивать, они смогут купить у себя в регионе. Поэтому мы видим перспективу именно в оптовых поставках.
— Есть конкретные планы по опту?
— Сейчас открыли новый проект — собственный сервисный центр по установке наших ремкомплектов. Пока тестируем идею в Омске. Если она зайдет, планируем такие же точки открыть во всех городах-миллионниках в России. Хотим наладить партнерство со странами СНГ. Казахстан, например, нам очень интересен. Доставка — это долго и дорого, это препятствует покупке именно у нас. Если у нас будут точки — свои либо партнерские, — то процесс упростится.
Мы планируем открыть что-то вроде пунктов выдачи, чтобы клиент мог заказать продукцию на сайте, но забрать в своем городе или хотя бы в своей стране.
— То есть пока логистические задачи? А производство наращиваете?
— Одно из перспективных направлений — введение новинок. Проблема ремонтопригодности узлов касается не только ограничителей дверей. В негодность приходит много мелких деталей, которых нет в продаже отдельно. Например, втулки трапеции дворников, шестеренка механизма складывания зеркал. Линейка товаров у нас постоянно расширяется.
— Сталкивались с какими-то проблемами на внешних рынках?
— Были сложности из-за незнания формальных процедур: как оформить доставку за рубеж, накладные и т. д. По России уже давно привыкли, а там другая практика. Наши менеджеры проходили курсы, также регулярно ходим на семинары Центра поддержки экспорта. Иногда возникают трудности с таможней. Раньше были одни правила, потом вступили в силу другие, а никто об этом толком не знал. Часть посылок застряла на границе, пришлось успокаивать клиентов. Бюрократические сложности, конечно, есть, но мы стараемся не концентрироваться на этом. Появилась проблема — спокойно решаем.
— Пандемия на вас повлияла?
— Были моменты с таможней, когда задерживали поставки, непонятная ситуация со сроками. Были и возвраты, когда посылка на границе застревала, а клиент не мог дождаться и оформлял возврат. Но ничего критичного, никаких существенных просадок мы не заметили, интернет-торговля как была, так и осталась. В целом мы росли. Раньше мы за год удваивали рост, сейчас коэффициент чуть-чуть меньше — 1.8.
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Справочно: Центр поддержки экспорта Омской области осуществляет деятельность рамках реализации в регионе национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Международная кооперация и экспорт».