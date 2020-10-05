«Проблемы автомобилистов везде одинаковы». Девайс омичей дошел до Новой Зеландии

— Значит, мы все делаем правильно, если нас повторяют. Мы стараемся расти, что-то придумывать и улучшать. Это очень стимулирует конкуренцию. В основном клиенты сами устанавливают эти детали на свои машины, поэтому мы делаем на упаковке инструкцию с пошаговыми фото, снимаем видеоинструкции. Вкладываем в упаковку сухую смазку, чтобы ее не надо было покупать отдельно. Плюс у нас быстрая доставка — стараемся отправить за день-два. Ну и, главное, это качество. У нас авторский состав материала — это наша разработка, муж ее придумал. Там пластик, графит и некоторые другие компоненты — всего называть не буду. По свойствам он гораздо прочнее, чем могут предложить конкуренты. Мы провели испытания и даем три года гарантии.