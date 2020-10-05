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Posted 5 октября 2020,, 06:54

Published 5 октября 2020,, 06:54

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Киноцентру «Галактика» грозит закрытие из-за нарушения масочного режима

5 октября 2020, 06:54
В Омске продолжается работа по контролю за соблюдением масочного режима. В период с 28 сентября по 4 октября представители мэрии Омска, министерства региональной безопасности и Роспотребнадзора проверили киноцентр «Галактика», пишет «ОмскРегион».

Протокол с выявленными нарушениями направлен в суд. Власти требуют приостановить работу киноцентра. Также на минувшей неделе проверяли соблюдение масочного режима в общественном транспорте.

Во время проверок провели профилактические беседы с водителями и пассажирами. На тех, у кого не было масок, составили протоколы. Всего за неделю проверили 400 средств общественного транспорта, более 700 водителей и пассажиров в салонах и на остановках.

Возбуждено 12 дел об административных правонарушениях в отношении нескольких водителей и граждан. Напомним, режим повышенной готовности продлили до 31 октября в Омской области.

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