Киноцентру «Галактика» грозит закрытие из-за нарушения масочного режима

Posted 5 октября 2020,, 06:54
Published 5 октября 2020,, 06:54
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Протокол с выявленными нарушениями направлен в суд. Власти требуют приостановить работу киноцентра. Также на минувшей неделе проверяли соблюдение масочного режима в общественном транспорте.
Во время проверок провели профилактические беседы с водителями и пассажирами. На тех, у кого не было масок, составили протоколы. Всего за неделю проверили 400 средств общественного транспорта, более 700 водителей и пассажиров в салонах и на остановках.
Возбуждено 12 дел об административных правонарушениях в отношении нескольких водителей и граждан. Напомним, режим повышенной готовности продлили до 31 октября в Омской области.