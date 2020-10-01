Новый владелец омского «АВА Компани» погасил долги перед налоговой

Posted 1 октября 2020,, 10:27
Published 1 октября 2020,, 10:27
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Отчет по исполнению соглашения о погашении долгов рассмотрели в Арбитражном суде Омской области 29 сентября. Как заверяют представители предприятия, на сегодняшний день 100-миллионный долг перед налоговой полностью закрыт.
Как сообщил новый собственник «АВА Компани» Владимир Смирнов, теперь предприятие займется выплатой долгов по зарплате работникам, а также начнет заготавливать лес для дальнейшей работы.
«Мы последовательно исполняем свои обязательства — выводим предприятие из банкротства, намерены сделать его одним из лидеров своей отрасли», — приводит издание слова Смирнова.
Напомним, ООО «АВА Компани» является не только мебельным заводом, но и имеет статус одного из крупнейших в Сибири производств строительных и иных материалов из дерева. В 2017 году общая выручка компании составила 541.7 млн рублей, при этом «АВА Компани» имеет два филиала — в Тарском и Седельниковском районе. В декабре 2018 года фирма была признана банкротом.
В июне этого года стало известно о смене владельца предприятия. 100% уставного капитала омской мебельной фабрики перешло к ООО «Профит Феллоушип» из Москвы. Компанию возглавляет известный российский предприниматель Владимир Смирнов, ему же принадлежит половина уставного капитала ООО «Профит Феллоушип». Вторым совладельцем «Профит Феллоушип» является компания «Парк Лайн». Ее возглавляет Денис Алексеев, известный как режиссер крайне неудачного сиквела сериала 2000-х — «Бригада. Наследник».