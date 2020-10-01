Новый владелец омского «АВА Компани» погасил долги перед налоговой

Напомним, ООО «АВА Компани» является не только мебельным заводом, но и имеет статус одного из крупнейших в Сибири производств строительных и иных материалов из дерева. В 2017 году общая выручка компании составила 541.7 млн рублей, при этом «АВА Компани» имеет два филиала — в Тарском и Седельниковском районе. В декабре 2018 года фирма была признана банкротом.