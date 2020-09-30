В Омске назвали маршруты водного транспорта на 2021 год

Как говорится в документе, в Омской области будет работать 11 железнодорожных и 2 водных маршрута. В документе фигурируют электрички, которые будут ходить из Омска в Москаленки, Называевск, Исилькуль. Кроме того, упоминаются маршруты Московка — Любинская, Омск — Калачинская, Московка — Называевская, Омск — Иртышское, Омск — Колония, Московка — Входная, Московка — Лузино, Называевская — о.п.2506 км.