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Posted 30 сентября 2020,, 06:39

Published 30 сентября 2020,, 06:39

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске назвали маршруты водного транспорта на 2021 год

30 сентября 2020, 06:39
Их будет всего два. Также утверждены железнодорожные маршруты. Направления регламентируются новым приказом регионального Минстроя.

Опубликован приказ регионального Минстроя «Об утверждении маршрутной сети железнодорожного и водного транспорта на территории Омской области на 2021 год». Документ подписал глава ведомства Антон Заев.

Как говорится в документе, в Омской области будет работать 11 железнодорожных и 2 водных маршрута. В документе фигурируют электрички, которые будут ходить из Омска в Москаленки, Называевск, Исилькуль. Кроме того, упоминаются маршруты Московка — Любинская, Омск — Калачинская, Московка — Называевская, Омск — Иртышское, Омск — Колония, Московка — Входная, Московка — Лузино, Называевская — о.п.2506 км.

Также вводятся маршруты водного транспорта. В Усть-Ишимском районе будет актуально направление Большая Тебендя (Паново) — Кайсы. Еще один, дачный маршрут: Центр — Зеленый берег.

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