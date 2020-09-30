В Омске назвали маршруты водного транспорта на 2021 год

Posted 30 сентября 2020,, 06:39
Published 30 сентября 2020,, 06:39
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Опубликован приказ регионального Минстроя «Об утверждении маршрутной сети железнодорожного и водного транспорта на территории Омской области на 2021 год». Документ подписал глава ведомства Антон Заев.
Как говорится в документе, в Омской области будет работать 11 железнодорожных и 2 водных маршрута. В документе фигурируют электрички, которые будут ходить из Омска в Москаленки, Называевск, Исилькуль. Кроме того, упоминаются маршруты Московка — Любинская, Омск — Калачинская, Московка — Называевская, Омск — Иртышское, Омск — Колония, Московка — Входная, Московка — Лузино, Называевская — о.п.2506 км.
Также вводятся маршруты водного транспорта. В Усть-Ишимском районе будет актуально направление Большая Тебендя (Паново) — Кайсы. Еще один, дачный маршрут: Центр — Зеленый берег.