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Posted 30 сентября 2020,, 08:42

Published 30 сентября 2020,, 08:42

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский облсуд вернул следователям дело против Дениса Денежкина

30 сентября 2020, 08:42
Омский облсуд отменил постановление Куйбышевского райсуда о прекращении уголовного дела в отношении бывшего заммэра Омска Дениса Денежкина. Как сообщают «Коммерческие вести», материалы дела отправили на новое расследование.

Речь идет об уголовном деле о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2018 году Денежкин незаконно передал в аренду третьим лицам 15 участков, предназначенных для многодетных семей.

Дело передали в Куйбышевский районный суд, но там по ходатайству следователя его прекратили и назначили Денежкину штраф в 40 тыс рублей. Прокуратура осталась недовольна таким решением и подала апелляционную жалобу.

Как сообщил изданию адвокат Денежкина Андрей Мотовилов, Омский областной суд отменил наказание в виде штрафа и отправил дело на новое расследование в Следственный комитет. Согласно карточке дела, заседание состоялось накануне, 29 сентября.

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