Омский облсуд вернул следователям дело против Дениса Денежкина

Posted 30 сентября 2020,, 08:42
Published 30 сентября 2020,, 08:42
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Речь идет об уголовном деле о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2018 году Денежкин незаконно передал в аренду третьим лицам 15 участков, предназначенных для многодетных семей.
Дело передали в Куйбышевский районный суд, но там по ходатайству следователя его прекратили и назначили Денежкину штраф в 40 тыс рублей. Прокуратура осталась недовольна таким решением и подала апелляционную жалобу.
Как сообщил изданию адвокат Денежкина Андрей Мотовилов, Омский областной суд отменил наказание в виде штрафа и отправил дело на новое расследование в Следственный комитет. Согласно карточке дела, заседание состоялось накануне, 29 сентября.