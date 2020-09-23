Жители омского села Дружино столкнулись с буйным светофором

Вчера в паблике «Аварийный Омск» появился пост от жительницы Дружино, которая рассказала о неполадках со светофором, установленном на въезде в село в прошлом году. По словам автора поста, долгое время светофор работал нормально, никаких перебоев не было.
Но сейчас он начал «глючить», что приносит большое неудобство водителям. Красный и зеленый сигналы светофора активны совсем не то количество времени, которое планировались изначально.
«Отсчет красного не правильный. Сейчас стал зеленый [сигнал] сбоить: горит 3-4 секунды, потом [переключается и] на обе дороги горит красный», — рассказала женщина.
По ее словам, обычно проблемы в работе светофора происходят днем с 12 до 15 часов. Женщина не знает, куда обратиться, чтобы светофор в районе привели в порядок.