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Жители омского села Дружино столкнулись с буйным светофором

Жители омского села Дружино столкнулись с буйным светофором

23 сентября 2020, 08:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
Местная жительница рассказала в паблике «Аварийный Омск», что светофор работает неправильно, чем вводит водителей в заблуждение.

Вчера в паблике «Аварийный Омск» появился пост от жительницы Дружино, которая рассказала о неполадках со светофором, установленном на въезде в село в прошлом году. По словам автора поста, долгое время светофор работал нормально, никаких перебоев не было.

Но сейчас он начал «глючить», что приносит большое неудобство водителям. Красный и зеленый сигналы светофора активны совсем не то количество времени, которое планировались изначально.

«Отсчет красного не правильный. Сейчас стал зеленый [сигнал] сбоить: горит 3-4 секунды, потом [переключается и] на обе дороги горит красный», — рассказала женщина.

По ее словам, обычно проблемы в работе светофора происходят днем с 12 до 15 часов. Женщина не знает, куда обратиться, чтобы светофор в районе привели в порядок.

#Новости#Соцсети#Светофор#Общество#Омск сегодня
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