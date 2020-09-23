В Омске привели в порядок могилу Тимофея Белозерова

«По желанию самого Тимофея Максимовича его захоронили вдалеке от центральной аллеи. Найти могилу достаточно сложно. Омские муниципальные библиотеки разработали навигационную систему — информационный стенд со схемой расположения захоронения и указателями. Также на стенде есть QR-код с географическими координатами, отсканировав его можно с помощью системы GPS увидеть место на карте», — рассказала директор БУ «Омские муниципальные библиотеки» Наталья Чернявская.