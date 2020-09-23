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В Омске привели в порядок могилу Тимофея Белозерова

В Омске привели в порядок могилу Тимофея Белозерова

23 сентября 2020, 17:01
Фото: мэрия Омска
На Старо-Восточном кладбище в Омске восстановили памятник омскому поэту Тимофею Белозерову. Как рассказали в городской администрации, проект в течение двух лет реализовывали омские библиотекари и общественники.

Восстановление осуществлялось на средства гранта, который омская мэрия выделила в рамках конкурса социально значимых проектов. В рамках реконструкции был восстановлен горельеф с изображением поэта и созданы информационный стенд с указателями дороги и могиле писателя.

«По желанию самого Тимофея Максимовича его захоронили вдалеке от центральной аллеи. Найти могилу достаточно сложно. Омские муниципальные библиотеки разработали навигационную систему — информационный стенд со схемой расположения захоронения и указателями. Также на стенде есть QR-код с географическими координатами, отсканировав его можно с помощью системы GPS увидеть место на карте», — рассказала директор БУ «Омские муниципальные библиотеки» Наталья Чернявская.

Могила омского поэта является семейным захоронением, вместе с Тимофеем Белозеровым покоятся его отец и сын. Во время реконструкции общественники решили вместе с горельефом отреставрировать и само место захоронения семьи поэта. В результате были заменены деревянные кресты и лавка у могилы, рассказали в пресс-службе мэрии Омска.

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