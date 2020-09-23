В Омске ищут хозяев для 17-ти ничейных газопроводов

Ничейные газопроводы нашлись во время проверки. К ним подключены 510 абонентов, и ранее сети обслуживались АО «Омскоблгаз», но в 2019 году компания расторгла договор аренды. С этого момента ни одна ресурсоснабжающая организация не принимала сели на баланс. Соответственно, их обслуживание было приостановлено. Из-за этого газа лишились 510 жильцов дома № 7 по ул. Кирова.