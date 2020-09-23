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В Омске ищут хозяев для 17-ти ничейных газопроводов

В Омске ищут хозяев для 17-ти ничейных газопроводов

23 сентября 2020, 14:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омская прокуратура потребовала от местного Росимущества найти новых хозяев для 17-ти бесхозных газопроводов, чтобы вернуть газ в квартиры омичей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ничейные газопроводы нашлись во время проверки. К ним подключены 510 абонентов, и ранее сети обслуживались АО «Омскоблгаз», но в 2019 году компания расторгла договор аренды. С этого момента ни одна ресурсоснабжающая организация не принимала сели на баланс. Соответственно, их обслуживание было приостановлено. Из-за этого газа лишились 510 жильцов дома № 7 по ул. Кирова.

Городская администрация по каким-то причинам отказалась брать сети на баланс. Теперь прокуратура обязала территориальное управление Росимущества найти новых хозяев для ничейных газопроводов.

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