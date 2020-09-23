Стало известно, кого назначат главным режиссером «Пятого театра» в Омске

Максим Кальсин окончил исторический факультет МГУ и Школу-студию МХАТ в режиссерской мастерской Камы Гинкаса, а также получил образование во ВГИКе в мастерской Карена Шахназарова. С 2012 до 2019 года Кальсин работал главным режиссером Магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина. Его постановки показывались в Сеуле (Южная Корея), Москве, Санкт-Петербурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Самаре, Норильске, Омске и других городах страны.