Стало известно, кого назначат главным режиссером «Пятого театра» в Омске

Максим Кальсин окончил исторический факультет МГУ и Школу-студию МХАТ в режиссерской мастерской Камы Гинкаса, а также получил образование во ВГИКе в мастерской Карена Шахназарова. С 2012 до 2019 года Кальсин работал главным режиссером Магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина. Его постановки показывались в Сеуле (Южная Корея), Москве, Санкт-Петербурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Самаре, Норильске, Омске и других городах страны.
Кальсин пришел в «Пятый театр» на смену Никите Гриншпуну, который до июня этого года значился художественный руководителем театра. Теперь эту должность упразднили и ввели две новых. Директором театра стал Илья Киргинцев.