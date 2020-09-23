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Роспотребнадзор запретил «Омскому каучуку» портить воздух

Роспотребнадзор запретил «Омскому каучуку» портить воздух

23 сентября 2020, 14:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
Региональный Роспотребнадзор по итогам проверки на АО «Омский каучук» обязал предприятие соблюдать нормативы по выбросам в течение двух месяцев. Результаты проверки появились в Едином реестре проверок.

Проверка на «Омском каучуке» проходила с августа до сентября в течение 20 дней, и во время надзорного мероприятия специалисты нашли на предприятии загадочное нарушение. Согласно документам проверки, завод нарушил ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ, а именно проигнорировал некие санитарные правила и противоэпидемические мероприятия.

В документации говорится, что на предприятии нарушили пункты федеральных законов и правила СанПиНа, в том числе, о гигиене труда, гигиенических требованиях к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту, гигиенических требованиях к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

Судя по предписанию, самое большое нарушение предприятия связано как раз-таки с выбросами: «Обеспечить соблюдение гигиенического норматива загрязнения атмосферного воздуха фенолом в границах санитарно-защитной зоны, обеспечить производственный контроль среднесменных концентраций и суммации веществ», — говорится в результатах проверки.

На устранение выявленного нарушения «Омскому каучуку» дали срок в 2.5 месяца — до 2 декабря 2020 года.

Напомним, ранее Росприроднадзор во время проверки на АО «Омский каучук» обнаружил 120-кратное превышение нормы выбросов фенола. Впрочем, руководство предприятия не увидело в этом проблемы.

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