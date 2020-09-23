Роспотребнадзор запретил «Омскому каучуку» портить воздух

Проверка на «Омском каучуке» проходила с августа до сентября в течение 20 дней, и во время надзорного мероприятия специалисты нашли на предприятии загадочное нарушение. Согласно документам проверки, завод нарушил ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ, а именно проигнорировал некие санитарные правила и противоэпидемические мероприятия.