Роспотребнадзор запретил «Омскому каучуку» портить воздух

Проверка на «Омском каучуке» проходила с августа до сентября в течение 20 дней, и во время надзорного мероприятия специалисты нашли на предприятии загадочное нарушение. Согласно документам проверки, завод нарушил ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ, а именно проигнорировал некие санитарные правила и противоэпидемические мероприятия.
В документации говорится, что на предприятии нарушили пункты федеральных законов и правила СанПиНа, в том числе, о гигиене труда, гигиенических требованиях к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту, гигиенических требованиях к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.
Судя по предписанию, самое большое нарушение предприятия связано как раз-таки с выбросами: «Обеспечить соблюдение гигиенического норматива загрязнения атмосферного воздуха фенолом в границах санитарно-защитной зоны, обеспечить производственный контроль среднесменных концентраций и суммации веществ», — говорится в результатах проверки.
На устранение выявленного нарушения «Омскому каучуку» дали срок в 2.5 месяца — до 2 декабря 2020 года.
Напомним, ранее Росприроднадзор во время проверки на АО «Омский каучук» обнаружил 120-кратное превышение нормы выбросов фенола. Впрочем, руководство предприятия не увидело в этом проблемы.