ОНПЗ провел учения, направленные на повышение безопасности

Повышение уровня безопасности является часть программы развития ОНПЗ, которую с 2008 года продолжает «Газпром нефть». В учениях приняли участие сотрудники ОНПЗ, а также нештатные формирования гражданской обороны и аварийно-спасательные объединения.
Отработан алгоритм действий персонала при получении сигнала гражданской обороны. Мероприятие прошло с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Учения показали высокий уровень подготовки сотрудников предприятия и слаженность подразделений. Запас технических средств, сформированный на ОНПЗ, обеспечивает максимальную защиту жизни и здоровья людей.
Предприятия постоянно совершенствует систему безопасности на производстве для внештатных ситуаций. Организовано круглосуточное дежурство аварийно-спасательных формирований, которые оснащены необходимой техникой и оборудованием. Ведется постоянный контроль систем связи и экстренного оповещения. Ранее Омский НПЗ стал победителем Всероссийского смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны, организованного МЧС РФ. Техническое состояние и оснащение стратегических объектов, которые входят в систему гражданской обороны ОНПЗ, признано экспертами лучшим среди крупных предприятий страны.
«Безопасность сотрудников является для Омского НПЗ безусловным приоритетом. Сегодня продолжается масштабная модернизация предприятия, которая направлена не только на повышение эффективности и экологичности производства, но и на совершенствование системы безопасности персонала. На ОНПЗ разработан целый комплекс мер, которые обеспечивают наивысший уровень защиты людей и производства. Регулярные учения по гражданской обороне помогают предприятию сохранять полную готовность к потенциальным нештатным ситуациям», – отметил заместитель генерального директора Омского НПЗ по промышленной безопасности, охране труда, гражданской защите и охране окружающей среды Владимир Генералов.