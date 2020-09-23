ОНПЗ провел учения, направленные на повышение безопасности

«Безопасность сотрудников является для Омского НПЗ безусловным приоритетом. Сегодня продолжается масштабная модернизация предприятия, которая направлена не только на повышение эффективности и экологичности производства, но и на совершенствование системы безопасности персонала. На ОНПЗ разработан целый комплекс мер, которые обеспечивают наивысший уровень защиты людей и производства. Регулярные учения по гражданской обороне помогают предприятию сохранять полную готовность к потенциальным нештатным ситуациям», – отметил заместитель генерального директора Омского НПЗ по промышленной безопасности, охране труда, гражданской защите и охране окружающей среды Владимир Генералов.