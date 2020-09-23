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Омичи сообщили об оставшемся без отопления детском саду

Омичи сообщили об оставшемся без отопления детском саду

23 сентября 2020, 13:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
Дошкольное учреждение перенаправляет возмущенных родителей с их вопросами в ресурсоснабжающую организацию. Стало известно о ситуации в одном из садиков.

Официально в Омске уже стартовал отопительный сезон. Однако, как оказалось, согреты оказались не все. Как стало известно Городу55, как минимум в одном из садиков дети все еще сидят без тепла. Родителям порекомендовали адресовать свои вопросы в диспетчерскую «Тепловой компании». Руководство садика отмечает, что учреждение готово к подаче тепла, однако не готова оказалась ресурсоснабжающая организация.

Напомним, что официально отопительный сезон в городе начался накануне, 22 сентября. Соответствующие бумаги подписала мэр Оксана Фадина. Со своей стороны мэрия сделала все необходимое для того, чтобы начать подачу тепла.

ОБНОВЛЕНО:

«Отопление в детском саду будет включено до вечера 24 сентября. Временная задержка с подачей тепла связана с профилактическими работами на сетях АО "ОмскРТС". Ситуация на контроле ресурсоснабжающей организации и администрации города», - прокомментировали в мэрии.

#Новости#Тепловая компания#Отопление#Общество
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