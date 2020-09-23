Омичи сообщили об оставшемся без отопления детском саду

Официально в Омске уже стартовал отопительный сезон. Однако, как оказалось, согреты оказались не все. Как стало известно Городу55, как минимум в одном из садиков дети все еще сидят без тепла. Родителям порекомендовали адресовать свои вопросы в диспетчерскую «Тепловой компании». Руководство садика отмечает, что учреждение готово к подаче тепла, однако не готова оказалась ресурсоснабжающая организация.