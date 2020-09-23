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Известный музыкант Борис Гребенщиков пришел в гости к омскому художнику

Известный музыкант Борис Гребенщиков пришел в гости к омскому художнику

23 сентября 2020, 10:08
Фото: BEDNOTOWN FACTORY
Фотографии с визита музыканта в мастерскую Дамира Муратова появились в паблике Bednotown Factory.

Борис Гребенщиков пришел в мастерскую художника Дамира Муратова, которая находится в городе Будва. Омский художник приехал в Черногорию по приглашению продюсера Марата Гельмана, который занимается проектом Dukley European Art Community.

Фото: BEDNOTOWN FACTORY

Борис Гребенщиков смог увидеть одну из работ, над которой сейчас работает художник. Судя по опубликованным снимкам, на картине изображены деревья, очертания которых похожи на людей. Одно из деревьев словно машет рукой зрителю. Также на переднем плане изображены бревна, похожие на ноги, а на заднем плане виднеются горы и небо, по которому плывут облака.

#Новости#Соцсети#Художник#Музыкант#Омск сегодня#Общество
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