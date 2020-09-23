Известный музыкант Борис Гребенщиков пришел в гости к омскому художнику

Борис Гребенщиков смог увидеть одну из работ, над которой сейчас работает художник. Судя по опубликованным снимкам, на картине изображены деревья, очертания которых похожи на людей. Одно из деревьев словно машет рукой зрителю. Также на переднем плане изображены бревна, похожие на ноги, а на заднем плане виднеются горы и небо, по которому плывут облака.