Известный музыкант Борис Гребенщиков пришел в гости к омскому художнику

Борис Гребенщиков пришел в мастерскую художника Дамира Муратова, которая находится в городе Будва. Омский художник приехал в Черногорию по приглашению продюсера Марата Гельмана, который занимается проектом Dukley European Art Community.
Борис Гребенщиков смог увидеть одну из работ, над которой сейчас работает художник. Судя по опубликованным снимкам, на картине изображены деревья, очертания которых похожи на людей. Одно из деревьев словно машет рукой зрителю. Также на переднем плане изображены бревна, похожие на ноги, а на заднем плане виднеются горы и небо, по которому плывут облака.