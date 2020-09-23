Из омской школы № 42 эвакуировали 365 человек

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности мэрии Омска пришли с проверкой в школу № 42. В учебном заведении провели тренировку эвакуации при пожаре.
По задумке, возгорание произошло на первом этаже в кабинете бухгалтерии, где замкнуло проводку. О произошедшем оповестили оперативные службы города, после чего руководство школы решило эвакуировать людей.
Тренировка прошла успешно. Преподаватели и учащиеся в количество 365 человек смогли оперативно покинуть здание. Несмотря на то, что это была массовая эвакуация, она заняла менее 4 минут.