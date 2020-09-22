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В Омске начался отопительный сезон

В Омске начался отопительный сезон

22 сентября 2020, 12:09
Фото: pixabay.com
Мэр Оксана Фадина подписала документ о начале отопительного сезона с сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба мэрии Омска.

Мэр Омска Оксана Фадина подписала распоряжение о начале отопительного сезона. Сначала тепло появится в школах, детских садах, больницах, домах-интернатах и учреждениях дополнительного образования, а затем в домах омичей, вузах, гостиницах, общежитиях и других объектах.

На этой неделе синоптики прогнозировали сильное похолодание, поэтому на оперативном штабе решили начать подачу тепла с 22 сентября. К отопительному сезону подготовили 66 теплоисточников, 1900 км сетей водоснабжения, около 1500 км тепловых сетей, 1200 км канализации, а также дома и социальные объекты. Отметим, что отопление должны дать во всех домах до 15 октября.

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