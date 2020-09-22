В Омске начался отопительный сезон

На этой неделе синоптики прогнозировали сильное похолодание, поэтому на оперативном штабе решили начать подачу тепла с 22 сентября. К отопительному сезону подготовили 66 теплоисточников, 1900 км сетей водоснабжения, около 1500 км тепловых сетей, 1200 км канализации, а также дома и социальные объекты. Отметим, что отопление должны дать во всех домах до 15 октября.