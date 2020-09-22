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Три теплые новости вторника о здоровье и спорте в Омске

Три теплые новости вторника о здоровье и спорте в Омске

22 сентября 2020, 20:00
Фото: Город55
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Согревающая. В Омске наконец-то включили отопление. Однако тепло пришло не во все квартиры омичей. Горячими батареи должны стать в течение ближайших двух дней.

В Омске начался отопительный сезон
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Новость № 2. Выздоровительная. Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев, госпитализированный с подозрением на коронавирус в это воскресенье, не собирается умирать. Он сообщил своим злопыхателям, что им «придется еще подождать».

Леонид Полежаев намекнул, что пока не собирается умирать
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Новость № 3. Спортивная. Омскую хоккейную академию «Авангард» возглавил заслуженный тренер России Сергей Герсонский. Предыдущий директор академии перешел на работу в федерацию хоккея Омской области.

Академию «Авангард» в Омске возглавил Сергей Герсонский
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