Три теплые новости вторника о здоровье и спорте в Омске

Новость № 1. Согревающая. В Омске наконец-то включили отопление. Однако тепло пришло не во все квартиры омичей. Горячими батареи должны стать в течение ближайших двух дней.
Новость № 2. Выздоровительная. Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев, госпитализированный с подозрением на коронавирус в это воскресенье, не собирается умирать. Он сообщил своим злопыхателям, что им «придется еще подождать».
Новость № 3. Спортивная. Омскую хоккейную академию «Авангард» возглавил заслуженный тренер России Сергей Герсонский. Предыдущий директор академии перешел на работу в федерацию хоккея Омской области.