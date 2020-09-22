Строительство дороги на Левобережье лишит омичей газа

Отключение газа связано с ремонтом газопровода, работы решили провести перед укладкой дорожного покрытия. С сегодняшнего дня, 22 сентября, газа не будет в 80 многоэтажных домах и в 120 частных домах. Полный список адресов опубликован на сайте ресурсоснабжающей организации.
Повторный пуск природного газа в квартиры запланирован на 24–25 сентября. До этого времени газовые краны в квартирах омичей должны быть перекрыты, чтобы не возникло аварийных ситуаций.
«Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, заранее позаботиться о резервных источниках пищеприготовления и обеспечить доступ в квартиры для проведения повторного пуска газа», — сообщается на сайте «Омскгоргаза».
Более подробную информацию можно найти на сайте организации или получить по телефонам 70-04-04 и 66-11-00.