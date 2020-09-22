СП России проверит нефтяные компании

Сообщается, что во внесенном на рассмотрение депутатов Госдумы законопроекте № 1023275-7 говорится о том, что с 2021 года будет прекращено действие льготных экспортных пошлин для некоторых месторождений. Это 15 участков на Каспии и в Восточной Сибири. Также упраздняются льготы по пошлине на так называемую сверхвязкую нефть.