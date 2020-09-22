СП России проверит нефтяные компании

Предложение о проверке экспертами счетной палаты российских нефтяников выдвинул глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Также он порекомендовал начать с «Иркутской нефтяной компании». Об этом он заявил на заседании, посвященном обсуждению изменений в закон об НДД, пишет oilcapital.ru.
Ранее в Министерстве финансов предложили отменить целый ряд льгот по экспортным пошлинам, в том числе для месторождений, принадлежащих ИНК.
Сообщается, что во внесенном на рассмотрение депутатов Госдумы законопроекте № 1023275-7 говорится о том, что с 2021 года будет прекращено действие льготных экспортных пошлин для некоторых месторождений. Это 15 участков на Каспии и в Восточной Сибири. Также упраздняются льготы по пошлине на так называемую сверхвязкую нефть.
Добывающим компаниям, владеющим этими месторождениями, предлагается перевести их на налог на дополнительный доход. Это принесет государству более 73 млрд рублей в 2021–2023 годах.
Напомним, ИНК была создана в 2000 году. Среди акционеров компании — «Голдман Сакс Интернейшнл» и Европейский банк реконструкции и развития.