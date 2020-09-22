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Скорее в укрытие! На Омск надвигается шторм с сильным дождем

Скорее в укрытие! На Омск надвигается шторм с сильным дождем

22 сентября 2020, 15:28
Фото: pixabay.com
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили омичей о сильном ветре в сопровождении дождя, который накроет Омск уже завтра. Спасатели рассказали, как не пострадать во время ухудшения погоды.

По данным синоптиков, завтра, 23 сентября, по всему региону пройдут дожди разной интенсивности, а ветер разгонится до 22 м/с. Спасатели рекомендуют омичам в этот день оставаться дома и не выходить из жилища без крайней необходимости. Водителям же следует быть максимально внимательными на дорогах, а резкий всплеск непогоды лучше переждать на стоянке.

При сильном ветре следует убрать все вещи с балконов, подоконников и крыш домов, автомобили нужно загнать в гараж, а если его нет, то припарковать авто подальше от деревьев, столбов и рекламных конструкций. Пешеходам также следует обходить эти объекты стороной.

При ухудшении погоды следует найти какое-либо укрытие: магазин, кинотеатр, козырек подъезда прячут омичей от дождя и ветра на время. Если произойдет чрезвычайная ситуация, следует немедленно набрать 101 и сообщить об этом спасателям.

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