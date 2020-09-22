Скорее в укрытие! На Омск надвигается шторм с сильным дождем

По данным синоптиков, завтра, 23 сентября, по всему региону пройдут дожди разной интенсивности, а ветер разгонится до 22 м/с. Спасатели рекомендуют омичам в этот день оставаться дома и не выходить из жилища без крайней необходимости. Водителям же следует быть максимально внимательными на дорогах, а резкий всплеск непогоды лучше переждать на стоянке.