Скорее в укрытие! На Омск надвигается шторм с сильным дождем

По данным синоптиков, завтра, 23 сентября, по всему региону пройдут дожди разной интенсивности, а ветер разгонится до 22 м/с. Спасатели рекомендуют омичам в этот день оставаться дома и не выходить из жилища без крайней необходимости. Водителям же следует быть максимально внимательными на дорогах, а резкий всплеск непогоды лучше переждать на стоянке.
При сильном ветре следует убрать все вещи с балконов, подоконников и крыш домов, автомобили нужно загнать в гараж, а если его нет, то припарковать авто подальше от деревьев, столбов и рекламных конструкций. Пешеходам также следует обходить эти объекты стороной.
При ухудшении погоды следует найти какое-либо укрытие: магазин, кинотеатр, козырек подъезда прячут омичей от дождя и ветра на время. Если произойдет чрезвычайная ситуация, следует немедленно набрать 101 и сообщить об этом спасателям.