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Пришедший в упадок омский детдом отремонтируют за 12 миллионов

Пришедший в упадок омский детдом отремонтируют за 12 миллионов

22 сентября 2020, 17:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
На его состояние обратила внимание прокуратура. Ситуацию прокомментировали в региональном Министерстве образования.

В ходе недавней проверки прокуратуры выяснилось, что «Тарский детский дом им. Д.М. Карбышева» пора ремонтировать. На фасаде имелись трещины и сколы, штукатурка отслоилась, под окнами лежали выпавшие из фасада кирпичи. В связи с этим межрайонный прокурор обратился в суд к детдому с требованием устранить нарушения.

Как прокомментировали в региональном министерстве образования, облицовка здания действительно нарушена. «Выпадающих кирпичей нет», - не согласились с наблюдениями прокуратуры в ведомстве. Также в Минобре добавили, что воспитанникам ничего не угрожает.

По данным ведомства, в 2021 году планируется выделить из областного бюджета 12 млн рублей на приведение фасада в удовлетворительное состояние. Смета уже готова, нарушения обещают устранить до 1 сентября 2021 года.

#Новости#Прокуратура Омской области#Детский дом#Общество
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