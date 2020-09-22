Пришедший в упадок омский детдом отремонтируют за 12 миллионов

В ходе недавней проверки прокуратуры выяснилось, что «Тарский детский дом им. Д.М. Карбышева» пора ремонтировать. На фасаде имелись трещины и сколы, штукатурка отслоилась, под окнами лежали выпавшие из фасада кирпичи. В связи с этим межрайонный прокурор обратился в суд к детдому с требованием устранить нарушения.
Как прокомментировали в региональном министерстве образования, облицовка здания действительно нарушена. «Выпадающих кирпичей нет», - не согласились с наблюдениями прокуратуры в ведомстве. Также в Минобре добавили, что воспитанникам ничего не угрожает.
По данным ведомства, в 2021 году планируется выделить из областного бюджета 12 млн рублей на приведение фасада в удовлетворительное состояние. Смета уже готова, нарушения обещают устранить до 1 сентября 2021 года.