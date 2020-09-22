«Омсктрансстрой» в очередной раз банкротят

На этот раз в качестве кредитора выступила компания «Омск РТС». «Омсктрансстрой» недоплатил теплоснабжающей организации 3.5 млн рублей, и теперь она просит признать должника банкротом. Кроме этого АО «Омск РТС» потребовал арестовать банковский счет компании «Омсктрансстрой» в пределах суммы задолженности, и суд согласился с этим требованием.
Банкротить предприятие начали с 2014 года. Первым кредитором стала компания «Стройнорма», в 2019 году за «Омсктрансстрой» взялось УФНС России по Тюменской области. В феврале этого года на предприятии ввели процедуру наблюдения, но уже в августе Восьмой арбитражный апелляционный суд прекратил производство по делу о банкротстве.
Экс-руководитель АО «Омсктрансстрой» Виктор Себелев скрывается от правосудия. В 2016 году его обвинили в присвоении более 20 млн рублей, но на последних заседаниях он не появлялся якобы из-за болезни. После того, как он пропустил заседание 25 октября 2019 года, было официально объявлено, что он скрылся от следствия. Производство по его делу приостановлено, а него самого объявили в уголовный розыск. В феврале 2020 году его заочно приговорили к 5.5 годам лишения свободы.