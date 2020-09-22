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«Омсктрансстрой» в очередной раз банкротят

«Омсктрансстрой» в очередной раз банкротят

22 сентября 2020, 18:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Арбитражный суд Омской области поступило требование о признании банкротом компанию «Омсктрансстрой» из-за долгов за коммунальные услуги. Это не первый раз, когда предприятие требуют признать банкротом.

На этот раз в качестве кредитора выступила компания «Омск РТС». «Омсктрансстрой» недоплатил теплоснабжающей организации 3.5 млн рублей, и теперь она просит признать должника банкротом. Кроме этого АО «Омск РТС» потребовал арестовать банковский счет компании «Омсктрансстрой» в пределах суммы задолженности, и суд согласился с этим требованием.

Банкротить предприятие начали с 2014 года. Первым кредитором стала компания «Стройнорма», в 2019 году за «Омсктрансстрой» взялось УФНС России по Тюменской области. В феврале этого года на предприятии ввели процедуру наблюдения, но уже в августе Восьмой арбитражный апелляционный суд прекратил производство по делу о банкротстве.

Экс-руководитель АО «Омсктрансстрой» Виктор Себелев скрывается от правосудия. В 2016 году его обвинили в присвоении более 20 млн рублей, но на последних заседаниях он не появлялся якобы из-за болезни. После того, как он пропустил заседание 25 октября 2019 года, было официально объявлено, что он скрылся от следствия. Производство по его делу приостановлено, а него самого объявили в уголовный розыск. В феврале 2020 году его заочно приговорили к 5.5 годам лишения свободы.

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