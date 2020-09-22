«Омсктрансстрой» в очередной раз банкротят

Экс-руководитель АО «Омсктрансстрой» Виктор Себелев скрывается от правосудия. В 2016 году его обвинили в присвоении более 20 млн рублей, но на последних заседаниях он не появлялся якобы из-за болезни. После того, как он пропустил заседание 25 октября 2019 года, было официально объявлено, что он скрылся от следствия. Производство по его делу приостановлено, а него самого объявили в уголовный розыск. В феврале 2020 году его заочно приговорили к 5.5 годам лишения свободы.