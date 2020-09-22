Омских первоклассников начнут принимать в школы по новым правилам

На официальном портале правовой информации появился приказ Министерства просвещения, в котором говорится об изменениях порядка приема на обучение в образовательные учреждения. Сообщается, что мэрия должна до 15 марта издать документ о закреплении за школой микроучастка. В течение 10 календарных дней с момента его издания школа должна опубликовать его на своем сайте.
В школьном приказе должно указываться, кто имеет право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием при зачислении в образовательные учреждения. Также должно сообщаться, у кого есть дополнительное право на прием в школу.
Прием детей в первый класс на закрепленной территории начинается 1 апреля и заканчивается 30 июня. Директор школы должен в течение трех рабочих дней после приема заявлений издать приказ о зачислении детей. Если дети живут не на закрепленной территории, то прием в первый класс начнется 6 июля и продлится до тех пор, пока есть свободные места. Однако зачисление детей не должно продолжаться позднее 5 сентября.
Заявление о приеме ребенка и прилагаемые к нему документы теперь можно будет отправить в электронном виде на электронную почту школы. Образовательное учреждение со своей стороны должно убедиться, что сведения, указанные в документах, верны.