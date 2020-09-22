Омских первоклассников начнут принимать в школы по новым правилам

Прием детей в первый класс на закрепленной территории начинается 1 апреля и заканчивается 30 июня. Директор школы должен в течение трех рабочих дней после приема заявлений издать приказ о зачислении детей. Если дети живут не на закрепленной территории, то прием в первый класс начнется 6 июля и продлится до тех пор, пока есть свободные места. Однако зачисление детей не должно продолжаться позднее 5 сентября.