Город55
ГлавноеВсе новости
Омских первоклассников начнут принимать в школы по новым правилам

Омских первоклассников начнут принимать в школы по новым правилам

22 сентября 2020, 10:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
Министерство просвещения РФ опубликовало приказ, в котором говорится об изменениях порядка приема в школы, сообщает региональное Минобразования.

На официальном портале правовой информации появился приказ Министерства просвещения, в котором говорится об изменениях порядка приема на обучение в образовательные учреждения. Сообщается, что мэрия должна до 15 марта издать документ о закреплении за школой микроучастка. В течение 10 календарных дней с момента его издания школа должна опубликовать его на своем сайте.

В школьном приказе должно указываться, кто имеет право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием при зачислении в образовательные учреждения. Также должно сообщаться, у кого есть дополнительное право на прием в школу.

Прием детей в первый класс на закрепленной территории начинается 1 апреля и заканчивается 30 июня. Директор школы должен в течение трех рабочих дней после приема заявлений издать приказ о зачислении детей. Если дети живут не на закрепленной территории, то прием в первый класс начнется 6 июля и продлится до тех пор, пока есть свободные места. Однако зачисление детей не должно продолжаться позднее 5 сентября.

Заявление о приеме ребенка и прилагаемые к нему документы теперь можно будет отправить в электронном виде на электронную почту школы. Образовательное учреждение со своей стороны должно убедиться, что сведения, указанные в документах, верны.

#Новости#Министерство образования#Омск сегодня#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57