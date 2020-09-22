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Омичи возмутились способом утилизации строительного мусора

Омичи возмутились способом утилизации строительного мусора

22 сентября 2020, 14:46
Фото: "ЧП Омск"
На стройплощадке на улице 3-я Енисейская, 28 омичи заметили, как техника закапывает в землю строительный мусор, пластик и мешки. Видеозапись этого процесса появилась в паблике «ЧП Омск».

«Закопали мусор в землю, которая потом будет детской площадкой!» — написал возмущенный автор видео в паблике.

На записи видно, что экскаватор сбрасывает в яму хлам, оставшийся от стройматериалов, а затем присыпает его землей и выравнивает. Омичи опасаются, что из-за закопанного мусора на этом месте нельзя будет качественно установить качели или спортивную площадку.

«Разницы нет, площадка это будет или парковка, так делать нельзя. Строительная площадка выглядит как помойка, мусор летает по всему двору. Забор это вообще отдельная тема. Уважающий себя застройщик в таком состоянии строительную площадку не держит», — написал в комментариях под записью неравнодушный горожанин.

Некоторые омичи справедливо заметили, что таким образом застройщик хочет сэкономить средства, предназначенные на вывоз мусора. Другие же сообщили, что строительный мусор закопан в каждом омском дворе, и в происходящем нет ничего криминального.

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