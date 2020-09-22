Омичи возмутились способом утилизации строительного мусора

«Разницы нет, площадка это будет или парковка, так делать нельзя. Строительная площадка выглядит как помойка, мусор летает по всему двору. Забор это вообще отдельная тема. Уважающий себя застройщик в таком состоянии строительную площадку не держит», — написал в комментариях под записью неравнодушный горожанин.