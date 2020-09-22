Глава Хабаровского края о паводке: расслабляться рано

В Хабаровске паводок остановился на отметке в 6,3 метра, что на 20 сантиметров меньше прогнозируемого уровня. Однако в Елабуге уровень воды поднимется примерно на метр выше границы опасного явления, у Троицкого и Малмыжа — на полметра. Скоро вода окажется в Комсомольске-на-Амуре. По прогнозам специалистов, уровень воды останется высоким до наступления холодов. Об этом сообщает prokhab.ru.