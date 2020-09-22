Глава Хабаровского края о паводке: расслабляться рано

Стихия угрожает селам Елабуга, Троицкое и Малмыж (Нанайский район), а также городу Комсомольск-на-Амуре, в котором вода может достигнуть отметки в семь метров, в то время как критичный уровень составляет 6,5 метров.
В Хабаровске паводок остановился на отметке в 6,3 метра, что на 20 сантиметров меньше прогнозируемого уровня. Однако в Елабуге уровень воды поднимется примерно на метр выше границы опасного явления, у Троицкого и Малмыжа — на полметра. Скоро вода окажется в Комсомольске-на-Амуре. По прогнозам специалистов, уровень воды останется высоким до наступления холодов. Об этом сообщает prokhab.ru.
Врио губернатора рассказал, что в Хабаровске были вовремя приняты меры по противодействию паводка, и они дали хороший результат. Тем не менее Дегтярев заявил, что сейчас работа только начинается, и расслабляться еще рано.
По его словам, ситуация в Хабаровском крае продолжает быть сложной. В данный момент подсчитывается ущерб, нанесенный паводком. Накануне глава края приехал в Корсаково-2, где в результате стихии оказались затоплены 29 жилых домов. Там местные жители испытывают недостаток в питьевой воде.
Михаил Дегтярев дал поручение как можно скорее исправить ситуацию с отсутствием питьевой воды и обязал комиссии ускорить осмотры. Руководитель региона озвучил два варианта: либо переселять жителей, либо строить дамбу. Решение нужно принимать в зависимости от того, сколько средств может выделить региональный бюджет.
В Комсомольске-на-Амуре ситуация находится под контролем местных властей. Волонтеры заготовили четыре тысячи мешков с песком. Коммунальные службы приступили к перекрытию ливневой канализации и пропускных труб в городских микрорайонах. Мэрия хочет взять пример с Хабаровска и в случае паводка развернуть группу насосов для откачки воды.