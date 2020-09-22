Депутаты Горсовета отказались распродавать «Омский книготорговый дом»

По словам директора депимущества Омска Дмитрия Махини, розничная продажа книг, которой занимается книготорговый дом, не является профильным занятием для муниципалитета. Более того, если продать имущество компании, то можно получить дополнительную прибыль в бюджет.
«Основными активами ОАО „Омский книготорговый дом“ являются шесть нежилых помещений на центральных магистралях, большая их часть для работы предприятия не нужна и просто сдается в аренду. За все время существования общества дивиденды в бюджет не поступали. В последние годы общество является убыточным. По итогам прошлого года деятельность может быть безубыточной и прибыль в размере 200 тыс рублей», — отметил чиновник.
Депутат Георгий Архипов отметил, что приватизация акций ОАО, на его взгляд, не является оптимальным вариантом, так как представляет собой продажу всего недвижимого имущества компании. По его словам, в отчете Контрольно-счетной палаты говорилось о неэффективном корпоративном управлении, а это означает, что для развития этого общества не прикладывалось достаточно усилий.
«Эти шесть объектов недвижимости по отдельности приносят прибыль, вы же это понимаете? Вы узнавали, какова примерная стоимость этих объектов? Может, стоит ликвидировать предприятие и забрать имущество на баланс города?» — спросил депутат.
Оказалось, что примерная стоимость помещений ОАО оценивается в 40 млн рублей, при этом кредиторская задолженность предприятия составляет 3 млн рублей. Из-за этого процедура ликвидации может обернуться банкротством предприятия, что все равно приведет к распродаже его имущества, но за меньшие деньги.
Депутат Архипов на это резонно заметил, что если внести эти 3 млн рублей в уставный капитал, предприятие можно будет сохранить. Остальные депутаты с ним согласились.
«Предлагаю прислушаться к предложению депутата Архипова и придумать, как законно его (книготорговый дом, — прим. ред.) ликвидировать, а активы помогут нам пополнить казну путем аренды», — высказался депутат Аркадий Лунев.
Не менее важную деталь подметил и Алексей Провозин, который указал, что продажа объектов единым лотом всегда приносит меньше прибыли, чем продажа каждого помещения по-отдельности.
«Вы вспомните, как продается имущество торговой сети „Холидей“. Управляющий хотел продавать его оптом, но потом их все же разделили, и они просто разлетаются. Поэтому необходимо проработать этот вариант и оставить вопрос в комитете до следующего заседания», — предложил он.
Вице-спикер Омского городского Совета Виталий Путинцев заявил, что иного будущего, кроме продажи активов, он для «Омского книготоргового дома» не видит.
«В этом году у нас очень велики потери бюджета, они могут достигнуть 500 млн рублей. Такие непрофильные активы необходимо продавать, чтобы сохранить наполняемость бюджета, иначе они бесполезны», — сказал Путинцев.
В итоге депутаты решили отложить вопрос для более детального рассмотрения в октябре 2020 года.