Депутаты Горсовета отказались распродавать «Омский книготорговый дом»

«Основными активами ОАО „Омский книготорговый дом“ являются шесть нежилых помещений на центральных магистралях, большая их часть для работы предприятия не нужна и просто сдается в аренду. За все время существования общества дивиденды в бюджет не поступали. В последние годы общество является убыточным. По итогам прошлого года деятельность может быть безубыточной и прибыль в размере 200 тыс рублей», — отметил чиновник.