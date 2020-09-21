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Восемь омских водителей оштрафовали за отсутствие масок

Восемь омских водителей оштрафовали за отсутствие масок

21 сентября 2020, 15:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
Еще один получил предупреждение. О ходе проверок соблюдения масочного режима рассказали в Министерстве региональной безопасности Омской области.

В регионе продолжаются проверки соблюдения масочного режима, который действует до 30 сентября. Так, в период с 14 по 20 сентября рейды прошли в транспорте, торговых точках, досуговых учреждениях и кинотеатрах. Были возбуждены 2 дела об административных правонарушениях в отношении водителей, не надевших маску.

Что касается заведений общепита, магазинов и кинотеатров, за прошлую неделю на их представителей составили 1 протокол о нарушении масочного режима.

Всего за период с 1 апреля по 20 сентября в связи в связи с игнорированием указанного режима было составлено 76 протоколов, в том числе 15 – на хозяйствующих субъектов, 6 – на граждан, 55 – на водителей, перевозивших пассажиров.

В отношении 12 хозяйствующих субъектов, 6 граждан и 9 водителей вынес решение суд. Так, рассмотрены дела девяти омских водителей, восемь из них получили штрафы – 1000 рублей, еще один отделался предупреждением.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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