Восемь омских водителей оштрафовали за отсутствие масок

В регионе продолжаются проверки соблюдения масочного режима, который действует до 30 сентября. Так, в период с 14 по 20 сентября рейды прошли в транспорте, торговых точках, досуговых учреждениях и кинотеатрах. Были возбуждены 2 дела об административных правонарушениях в отношении водителей, не надевших маску.
Что касается заведений общепита, магазинов и кинотеатров, за прошлую неделю на их представителей составили 1 протокол о нарушении масочного режима.
Всего за период с 1 апреля по 20 сентября в связи в связи с игнорированием указанного режима было составлено 76 протоколов, в том числе 15 – на хозяйствующих субъектов, 6 – на граждан, 55 – на водителей, перевозивших пассажиров.
В отношении 12 хозяйствующих субъектов, 6 граждан и 9 водителей вынес решение суд. Так, рассмотрены дела девяти омских водителей, восемь из них получили штрафы – 1000 рублей, еще один отделался предупреждением.