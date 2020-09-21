Восемь омских водителей оштрафовали за отсутствие масок

В регионе продолжаются проверки соблюдения масочного режима, который действует до 30 сентября. Так, в период с 14 по 20 сентября рейды прошли в транспорте, торговых точках, досуговых учреждениях и кинотеатрах. Были возбуждены 2 дела об административных правонарушениях в отношении водителей, не надевших маску.