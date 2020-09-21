В Сургуте будут построены шесть новых спорткомплексов

Спортивные объекты со множеством разных функций появятся в разных районах Сургута, сообщает infox.ru со ссылкой на главу профильного управления городской администрации Михаила Ющенко. В каждом центре будут культивироваться конкретные виды спорта. В двух — зимние, один отведут под боевые искусства, а три будут построены как универсальные залы.