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В Сургуте будут построены шесть новых спорткомплексов

В Сургуте будут построены шесть новых спорткомплексов

21 сентября 2020, 21:42
Фото: mil.ru
Сургут обзаведется через два года шестью спортивными комплекса путем использования механизма концессии.

Спортивные объекты со множеством разных функций появятся в разных районах Сургута, сообщает infox.ru со ссылкой на главу профильного управления городской администрации Михаила Ющенко. В каждом центре будут культивироваться конкретные виды спорта. В двух — зимние, один отведут под боевые искусства, а три будут построены как универсальные залы.

По словам Ющенко, безвозмездно город получит хоккейную коробку стоимостью 10 миллионов рублей, а также спортивный инвентарь и оборудование на общую сумму 3,8 миллиона рублей. Все выделит федерация хоккея Югры «МАУ “ЛДС”» по договору пожертвования.

Кроме того, на думском комитете по социальной политике власти обсудили, как будет развиваться спортивная инфраструктура в растущих микрорайонах города.

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