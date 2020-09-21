В Омской области любитель пьяной езды нарвался на реальный срок

Исилькульский городской суд вынес приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который обвинялся в повторной езде в пьяном виде. Мужчину признали виновным.
Суд установил, что 2 и 26 июня 2020 года подсудимый ездить за рулем в состоянии опьянения. При этом в 2019 году его дважды привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Водитель не встал на путь исправления во время испытательного срока. Свою вину он полностью признал.
Суд решил, что на мужчину не действуют мягкие наказания, поэтому приговорил его к реальному лишению свободы. Окончательное наказание составило 1 год 2 месяца в колонии общего режима.
Также мужчине запретили ездить за рулем в течение трех лет. Приговор вступил в силу.