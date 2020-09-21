Тепло в дома омичей придет вовремя

В Омске все 48 компаний Центрального округа получили паспорта готовности к отопительному сезону. Вскоре тепло появится в 1 616 домах, расположенных на территории округа.
Управляющие компании Центрального округа проверяли системы тепло- и водоснабжения с июня. Также они еженедельно отчитывались о проделанной работе в окружную комиссию.
Специалисты проверили состояние тепловых узлов, крыш и подвалов, где проходят коммуникации. Также они оценили работоспособность счетчиков, выполнили опрессовку систему тепло- и водоснабжения.
Отметим, что по нормативам отопление в дома омичей дадут тогда, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд не будет превышать +8 градусов.