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Тепло в дома омичей придет вовремя

Тепло в дома омичей придет вовремя

21 сентября 2020, 14:10
Фото: pixabay.com
48 управляющих компаний Центрального округа получили паспорта готовности к отопительному сезону, сообщает пресс-служба мэрии Омска.

В Омске все 48 компаний Центрального округа получили паспорта готовности к отопительному сезону. Вскоре тепло появится в 1 616 домах, расположенных на территории округа.

Управляющие компании Центрального округа проверяли системы тепло- и водоснабжения с июня. Также они еженедельно отчитывались о проделанной работе в окружную комиссию.

Специалисты проверили состояние тепловых узлов, крыш и подвалов, где проходят коммуникации. Также они оценили работоспособность счетчиков, выполнили опрессовку систему тепло- и водоснабжения.

Отметим, что по нормативам отопление в дома омичей дадут тогда, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд не будет превышать +8 градусов.

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