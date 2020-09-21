Резкое повышение акцизов на сигареты критично для потребителя, считают эксперты

Если нововведения будут одобрены депутатами, то в первую очередь это отразится на кошельках простых граждан – потребителей сигарет, пишет «Комсомольская правда». Изменения в Налоговый комплекс повлекут за собой резкое подорожание табачной продукции, а, значит, это отразится на семейных бюджетах почти 30 миллионов россиян – примерно столько в стране курильщиков.
В числе нововведений в Налоговый кодекс – решение поднять сразу на 20 % ставку акциза. Такая мера предложена правительством специально для того, чтобы помочь государству восполнить бюджет после пандемии, пишет ng.ru. Так, получается, что первыми последствия этого решения почувствует курящее население страны, ведь повышение ставки акциза приведет к такому резкому удорожаю сигарет. Действительно это поможет бюджету? Разбираемся с экспертами.
Первое, что очевидно последует после одобрения законопроекта Госдумой, это серьезная волна негатива от российских потребителей сигарет. Такая реакция вполне объяснима: теперь вместо 120 рублей за одну пачку нужно будет выложить 140. Если дневные затраты курильщика вырастут на 20 рублей, то ежемесячные увеличатся уже на 600. Это существенно даже при средней зарплате по стране в 35 000 рублей, а если учесть, что 2020 год для многих российских семей стал особенно тяжелым в финансовом плане, тем более. Непростой экономический период подтверждают и цифры, например, в 2020 году количество жителей РФ, получающих доход ниже прожиточного минимума - 11 468 рублей – резко выросло до 20 миллионов, сообщает Лента.ру. Среди других показателей, подтверждающих растущую бедность – снижение на 8% реальных доходов россиян, кстати, этот показатель так не снижался с 1999 года.
- Повышение акцизов на сигареты – самый простой и неэффективный способ решения проблем дефицита бюджета. Потому что в конечном итоге эти деньги забирают из карманов граждан. Не надо провоцировать табачные бунты на ровном месте, – комментирует ситуацию председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, пишет ng.ru. Как отреагируют простые люди на подорожание табака? Они будут искать варианты снизить эту статью расходов. И найдут путь на нелегальный рынок. Поэтапный рост ставки акциза уже привел немало людей к контрафактным сигаретам – около 15% рынка уже занято безакцизным табаком, с которого в бюджет страны не уплачены налоги. Именно за счет этого они и продаются за 50-70 рублей. В 2021 году, с принятием поправок контрафакт вполне может занять не 15%, а 30% рынка.
Получается, сократятся не только собираемость акцизов, но и продажи легального табака. И здесь – еще одна сфера, лишь пострадающая от резкого повышения ставки – ритейлеры. Андрей Карпов, председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла рассказал, что последует за резким ростом ставки акциза – это такой же стремительный рост контрабанды. Как правило, безакцизный табак приходит из соседних стран, где он стоит почти в два раза дешевле. Легальные продавцы окажутся не в самом лучшем положении, что тут же отразится и на госказне, ведь официальный бизнес предполагает налоги и рабочие места. Так принятие поправок, которые должна помочь государству, не дадут бизнесу восстановиться после пандемии.
Стоит отметить, что финансовые трудности – это не повод бросать курить для большинства россиян. Эксперты уверены, что наши сограждане скорее перейду на дешевые сигареты, будут искать контрафакт или вовсе перейдут на выращивание самосада, но от своих привычек не откажутся. Это подтверждает и массовое обсуждение новости о планируем подорожании сигарет в соцсетях.
- Быстро повлиять на рост нелегального рынка крайне сложно: для этого необходимо менять законодательство и ужесточать правоприменительную практику. Уже не один год обсуждаются различные инициативы, которые пока не получают развития. Вот и получается, что в настоящее время каждая седьмая сигарета куплена на черном рынке, - комментирует «Новым известиям» политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов. - Ущерб от нелегального рынка федеральному бюджету оценивался примерно в 100 миллиардов рублей по итогам 2019 года. А если рынок нелегального табака увеличится в два раза – до 30%, то и потери государства буду кратно больше.
Есть и альтернативный сценарий, предложенный бизнесом – чтобы не поднимать волну негатива резким подорожанием сигарет и не нагружать и без того пострадавшие в 2020 году семейные бюджеты россиян, можно поднять ставку на 8-10%. Это, конечно, не изначально запланированные 4% в рамках инфляции, которые вообще были бы незаметны, но и катастрофичные не 20%. Ставку в 8%, например, поможет и бюджету государства, и не подтолкнет массы к нелегальным продавцам, и не будет неподъемной для бизнеса. Этот баланс между государством, бизнесом и потребителем со ставкой в 8-10% действительно будет соблюден. Стоимость сигарет вырастет и в этом случае, но не так критично. Эксперты полагают, что при таком решении государственная казна также выиграет – речь идет о доходе от официального табачного бизнеса, который предварительно можно оценить в 630 миллиардов рублей.