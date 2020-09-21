Резкое повышение акцизов на сигареты критично для потребителя, считают эксперты

Есть и альтернативный сценарий, предложенный бизнесом – чтобы не поднимать волну негатива резким подорожанием сигарет и не нагружать и без того пострадавшие в 2020 году семейные бюджеты россиян, можно поднять ставку на 8-10%. Это, конечно, не изначально запланированные 4% в рамках инфляции, которые вообще были бы незаметны, но и катастрофичные не 20%. Ставку в 8%, например, поможет и бюджету государства, и не подтолкнет массы к нелегальным продавцам, и не будет неподъемной для бизнеса. Этот баланс между государством, бизнесом и потребителем со ставкой в 8-10% действительно будет соблюден. Стоимость сигарет вырастет и в этом случае, но не так критично. Эксперты полагают, что при таком решении государственная казна также выиграет – речь идет о доходе от официального табачного бизнеса, который предварительно можно оценить в 630 миллиардов рублей.