Пьяный омич проснулся на улице и напал на медиков

В субботу, 19 сентября, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что автомобиле скорой помощи сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы прибыли на место и задержали агрессивного мужчину, который выкрикивал угрозы физической расправы в адрес врачей.
По словам одного из медиков, бригада приехала, чтобы помощь мужчине, которого нашли лежащим возле подъезда жилого дома. Как оказалось, тот был пьяным, и заснул прямо на улице.
Мужчина отказался от госпитализации, после чего начал оскорблять врачей нецензурной бранью и размахивать руками, угрожая расправой. 28-летнего омича передали полицейским для разбирательства.