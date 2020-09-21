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Пьяный омич проснулся на улице и напал на медиков

Пьяный омич проснулся на улице и напал на медиков

21 сентября 2020, 13:32
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мужчина заснул на улице, а когда проснулся, решил напасть на врачей скорой, которые предложили ему помощь, сообщает Росгвардия Омской области.

В субботу, 19 сентября, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что автомобиле скорой помощи сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы прибыли на место и задержали агрессивного мужчину, который выкрикивал угрозы физической расправы в адрес врачей.

По словам одного из медиков, бригада приехала, чтобы помощь мужчине, которого нашли лежащим возле подъезда жилого дома. Как оказалось, тот был пьяным, и заснул прямо на улице.

Мужчина отказался от госпитализации, после чего начал оскорблять врачей нецензурной бранью и размахивать руками, угрожая расправой. 28-летнего омича передали полицейским для разбирательства.

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