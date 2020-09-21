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Омскому таксисту грозит пять лет тюрьмы за присвоение тугого кошелька

Омскому таксисту грозит пять лет тюрьмы за присвоение тугого кошелька

21 сентября 2020, 18:00
Фото: 55.мвд.рф
В Омске на таксиста завели уголовное дело за то, что он не вернул пассажиру потерянный кошелек с крупной суммой денег. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В полицию с заявлением о краже обратился 37-летний бизнесмен. Он рассказал, что, вероятно, выронил в такси кошелек, внутри которого находилось 68 тыс рублей наличными. Мужчина пытался связаться с водителем, но тот заверил, что не находил кошелек в салоне авто.

В тот же день полицейские нашли водителя такси, в котором ехал заявитель. В бардачке нашлась пачка денег суммой 63 тыс рублей, и их происхождение внятно водитель объяснить не смог. Позже мужчина признался, что нашел их в кошельке, который оставил в салоне один из клиентов. Возвращать находку он не планировал и выбросил кошелек без денег на улице Звездова.

На 28-летнего водителя такси возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража со значительным ущербом». Теперь ему грозит пять лет тюрьмы. Отмечается, что ранее мужчина не нарушал закон.

#Новости#Деньги#Кража#Белый Омск#Происшествия
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