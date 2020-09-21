Омскому таксисту грозит пять лет тюрьмы за присвоение тугого кошелька

В тот же день полицейские нашли водителя такси, в котором ехал заявитель. В бардачке нашлась пачка денег суммой 63 тыс рублей, и их происхождение внятно водитель объяснить не смог. Позже мужчина признался, что нашел их в кошельке, который оставил в салоне один из клиентов. Возвращать находку он не планировал и выбросил кошелек без денег на улице Звездова.