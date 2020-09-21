Омскому таксисту грозит пять лет тюрьмы за присвоение тугого кошелька

В полицию с заявлением о краже обратился 37-летний бизнесмен. Он рассказал, что, вероятно, выронил в такси кошелек, внутри которого находилось 68 тыс рублей наличными. Мужчина пытался связаться с водителем, но тот заверил, что не находил кошелек в салоне авто.
В тот же день полицейские нашли водителя такси, в котором ехал заявитель. В бардачке нашлась пачка денег суммой 63 тыс рублей, и их происхождение внятно водитель объяснить не смог. Позже мужчина признался, что нашел их в кошельке, который оставил в салоне один из клиентов. Возвращать находку он не планировал и выбросил кошелек без денег на улице Звездова.
На 28-летнего водителя такси возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража со значительным ущербом». Теперь ему грозит пять лет тюрьмы. Отмечается, что ранее мужчина не нарушал закон.