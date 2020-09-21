Омичу грозит 10 лет тюрьмы за смешное ограбление

Инцидент произошел 27 августа: неизвестный в маске и с ножом зашел в офис микрозаймов на улице 10 лет Октября и потребовал кассира отдать ему все деньги. В кассе лежали всего 2 900 рублей.
Работница офиса сообщила полицейским, что до случившегося он дважды заходил в помещение и спрашивал, какую сумму выдают в качестве займа и какие для этого нужны документы. На третий раз он решил забрать деньги силой.
На неизвестного завели дело по по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия». Спустя почти месяц его удалось задержать: оперативники выяснили, что мужчина живет в дачном кооперативе в Амурском поселке. Установив его точное место жительства, мужчину задержали.
На допросе у следователя омич сознался и рассказал, что ему срочно нужны были деньги. Он успел их потратить до того, как его задержала полиция. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. На время предварительного расследования омича заключили под стражу.