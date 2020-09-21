Омичам предложили работу с зарплатой 185 тысяч

Как выяснили эксперты, в августе самыми популярными группами профессий среди омичей были категории «Строительство», «Без опыта» и «Производство, сырьё, с/х».
Чаще всего горожане запрашивали контакты работодателей в рубрике «Строительство». Средняя зарплата в этой категории составляет 40 тысяч рублей, хотя при желании омичи могут найти и более приятные в плане оплаты предложения. К примеру, можно поехать работать на двухмесячную вахту в Магаданскую область. Заработок составит 185 тысяч рублей. Опыт в строительстве обязателен, переезд и проживание оплатит работодатель.
На второй строчке по популярности среди соискателей — профессии, не требующие опыта. Здесь в среднем можно получать 23 тысячи. Одна из вакансий — диспетчер на полставки за 26 тысяч, который будет заполнять документы и принимать звонки. Важно обладать хорошей дикцией.
Средняя зарплата в сфере производства и сельского хозяйства составила 30 тысяч рублей. Здесь, к примеру, ищут вальщика леса на 15-дневную вахту с опытом работы бензопилой. За этот срок можно будет получить 30 тысяч рублей. Еще одно предложение — швея с опытом пошива верхней и спецодежды, которой предлагают 40 тысяч рублей.