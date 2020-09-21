Омичам предложили работу с зарплатой 185 тысяч

Чаще всего горожане запрашивали контакты работодателей в рубрике «Строительство». Средняя зарплата в этой категории составляет 40 тысяч рублей, хотя при желании омичи могут найти и более приятные в плане оплаты предложения. К примеру, можно поехать работать на двухмесячную вахту в Магаданскую область. Заработок составит 185 тысяч рублей. Опыт в строительстве обязателен, переезд и проживание оплатит работодатель.