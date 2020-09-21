Автопробег «Из Питера в Мирный» заехал в Омск

Участники пробега в Омске остановились на Соборной площади. Директор департамента транспорта администрации Омска Александр Вялков на встрече с ними рассказал, что в городе активно развивается транспорт на природном топливе — как общественный, так и личный. В городе строят заправочные станции, одна из таких появилась на улице Заводская в прошлом году. На ее строительство ушло 176 млн рублей. Именно здесь участники автопробега остановились на дозаправку.