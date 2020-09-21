Автопробег «Из Питера в Мирный» заехал в Омск

Автопробег, целью которого показать преимущество использования природного газа в качестве моторного топлива, стартовал 11 сентября в Санкт-Петербурге. Колонна проедет по 33 городам, в каждом из которых будет останавливаться на дозаправку. Одной из целью автопробега стало создание удобной газозаправочной инфраструктуры в стране.
Участники пробега в Омске остановились на Соборной площади. Директор департамента транспорта администрации Омска Александр Вялков на встрече с ними рассказал, что в городе активно развивается транспорт на природном топливе — как общественный, так и личный. В городе строят заправочные станции, одна из таких появилась на улице Заводская в прошлом году. На ее строительство ушло 176 млн рублей. Именно здесь участники автопробега остановились на дозаправку.
В мэрии сообщили, что до конца 2020 года на улице 1-я Любинская введут в эксплуатацию еще одну заправочную станцию. А до 2023 года в городе появится еще 7 газозаправочных пунктов. Газовое топливо считается самым экологичным, так как выхлопные газы транспорта, работающего на метане, на 60% менее вредны для здоровья в сравнении с бензином и дизелем.
После Омска участники автопробега двинутся в сторону Новосибирска. Они посетят еще 11 городов, а закончится автопробег в якутском городе Мирный.