В центре Омска припаркуют 16 бесплатных машин

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок опубликовали информацию о предстоящем электронном аукционе, который состоится 30 сентября. Заявки принимаются до утра 28 сентября.
Победителю аукциона необходимо будет поставить легковые автомобили, которые предназначаются для лидеров трудового соревнования 2020 года среди работников сельскохозяйственной отрасли региона. Всего будет закуплено 16 автомобилей, цена контракта - 9 875 200 рублей. Таким образом, стоимость одного подарочного транспортного средства - 617 200 рублей.
По условиям контракта, машины нужно будет поставить с 8:00 до 11:00 27 ноября на площадь перед Концертным залом.