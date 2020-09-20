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В центре Омска припаркуют 16 бесплатных машин

В центре Омска припаркуют 16 бесплатных машин

20 сентября 2020, 09:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
Они станут наградой для лучших работников сельскохозяйственной отрасли. Информация появилась на сайте госзакупок.

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок опубликовали информацию о предстоящем электронном аукционе, который состоится 30 сентября. Заявки принимаются до утра 28 сентября.

Победителю аукциона необходимо будет поставить легковые автомобили, которые предназначаются для лидеров трудового соревнования 2020 года среди работников сельскохозяйственной отрасли региона. Всего будет закуплено 16 автомобилей, цена контракта - 9 875 200 рублей. Таким образом, стоимость одного подарочного транспортного средства - 617 200 рублей.

По условиям контракта, машины нужно будет поставить с 8:00 до 11:00 27 ноября на площадь перед Концертным залом.

#Новости#Электронные аукционы#Авто#Общество
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