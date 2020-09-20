В Омской области чиновники сливают отходы прямо в огород многодетной семьи

Как написал на своей странице «ВКонтакте» Виталий Поддубиков, жители рассказали ему, что на их участок от территории местной администрации направили сток использованной при отоплении жидкости. Теперь ржавая вода топит огород многодетной семьи.
Депутат выехал на место, чтобы разобраться. Он увидел, как из-под асфальта во дворе администрации пробивается грязная вода. «Зачем было делать водовод в виде канавки и направлять к жителям рядом через забор - большой вопрос», - написал Поддубиков.
Он добавил, что попросил через ЕДДС направить требование о прекращении стока на близлежащие участки.