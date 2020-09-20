Город55
ГлавноеВсе новости
В Омской области чиновники сливают отходы прямо в огород многодетной семьи

В Омской области чиновники сливают отходы прямо в огород многодетной семьи

20 сентября 2020, 15:27
Фото: Виталий Поддубиков
На участок направили сток жидкости с ржавчиной. Об этом рассказал в соцсетях калачинский депутат Виталий Поддубиков.

Как написал на своей странице «ВКонтакте» Виталий Поддубиков, жители рассказали ему, что на их участок от территории местной администрации направили сток использованной при отоплении жидкости. Теперь ржавая вода топит огород многодетной семьи.

Депутат выехал на место, чтобы разобраться. Он увидел, как из-под асфальта во дворе администрации пробивается грязная вода. «Зачем было делать водовод в виде канавки и направлять к жителям рядом через забор - большой вопрос», - написал Поддубиков.

Он добавил, что попросил через ЕДДС направить требование о прекращении стока на близлежащие участки.

#Новости#Отходы#Многодетные семьи#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57