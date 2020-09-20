Одинаковые суммы и любимые поставщики: как проводят закупки омские медучреждения

В оставшихся трех закупках участники на одном из этапов попросили разъяснить требования конкурсной документации, так как та оказалась им непонятной. Интересно, что в аукционе за право охранять здание санатория сошлись четыре участника, а фактически разыграли между собой контракт два ЧОПа, предложившие одинаковые суммы денег вплоть до копейки. Отметим, что на самом деле санаторий провел два идентичных конкурса, в которых победил ЧОП «Гектор» (принадлежит Аскару Омарову). Правда, по одному контракту за 353.2 тыс рублей компания охраняла санаторий с 27 июля по 8 августа, а согласно второму договору между компаниями, за те же деньги санаторий будет под охраной уже с 24 августа по 31 декабря 2020 года.