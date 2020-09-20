Одинаковые суммы и любимые поставщики: как проводят закупки омские медучреждения

Первым главного врача потеряло БУЗОО «Инфекционная клиническая больница № 1 имени Далматова Д. М.». Евгений Матвеев был уволен в конце апреля 2020 года и стал первым из плеяды специалистов, покинувших свои посты. Вторым в этом списке в начале мая стал главврач ГКБ № 1 им. Кабанова А. М. Георгий Соболев, затем в конце месяца с поста ушел главврач перинатального центра Сергей Николаев. Еще двое врачей были уволены летом — в июне ушел из Детского санатория № 1 Сергей Зюзько, а в июле — глава Горбольницы № 9 Дмитрий Ларькин.
Копейка к копейке
Меньше всего закупок после смены главврачей совершили Детский санаторий № 1 (4 закупки) и Горбольница № 9 (56 закупок). Санаторий, как выяснилось, даже с небольшими объемами самостоятельных закупок должным образом справиться не смог — три из четырех конкурсов так или иначе были проведены с замечаниями. Единственным «чистым» конкурсом оказалась закупка офисной бумаги на 77 тыс рублей.
В оставшихся трех закупках участники на одном из этапов попросили разъяснить требования конкурсной документации, так как та оказалась им непонятной. Интересно, что в аукционе за право охранять здание санатория сошлись четыре участника, а фактически разыграли между собой контракт два ЧОПа, предложившие одинаковые суммы денег вплоть до копейки. Отметим, что на самом деле санаторий провел два идентичных конкурса, в которых победил ЧОП «Гектор» (принадлежит Аскару Омарову). Правда, по одному контракту за 353.2 тыс рублей компания охраняла санаторий с 27 июля по 8 августа, а согласно второму договору между компаниями, за те же деньги санаторий будет под охраной уже с 24 августа по 31 декабря 2020 года.
В анализе закупок санатория уже присутствует ООО «Инкоммед», принадлежащее Антону Зенковичу и уроженке Алтайского края Наталье Абрамовой. Антон Зенкович, предположительно, имеет связи в кругу омских чиновников, так как его предполагаемый отец Николай Зенкович несколько лет проработал замминистра строительства Омской области.
Горбольница № 9 может похвастаться большим количеством самостоятельных закупок. При этом медучреждение активно пользуется услугами своих коллег — медиков. Так, больница объявила два конкурса на «выполнение лабораторных исследований по определению РНК нового коронавируса». Один, на 300 тыс рублей, выиграл Центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекциями. Второй конкурс, на 1.5 млн рублей, вероятней всего, выиграет это же учреждение. Также за 192.8 тыс рублей ЦПБСИЗ оказывает сотрудникам Горбольницы № 9 платные медуслуги.
Медучреждение участвовало в масштабной закупке медицинской марли в июле 2020 года. Общий контракт на 4.2 млн рублей был заключен с фирмой «Медлот» омского предпринимателя Михаила Сафронова. Сама торговая процедура прошла не очень гладко. Например, экономия на контракте составила более 25%. Это означает, что заказчики намеренно или случайно завысили свои требования. Кроме того, во время проведения конкурса была замечена еще одна странность — сразу три компании, в том числе «Медлот», сделали одно и то же ценовое предложение вплоть до рубля.
В июле 2020 года Горбольница № 9 закупила сразу три аппарата искусственной вентиляции легких. Все аукционы прошли по одному сценарию — без снижения цены и с единственным участником, с которым и был заключен контракт. Победила компания ООО «Арис-Групп +», принадлежащая омичу Роману Акчурину. Отметим, что в Омске он наиболее известен как путешественник — у него свое туристическое бюро «Дискавери» и собственный отель в Крыму. Также известно, что Роман Акчурин — сын другого омского предпринимателя Рашида Акчурина. Он и Михаил Сафронов являются давними бизнес-партнерами — например, вместе они работали в ООО «Атлант».
Еще 10 контрактов этим летом медучреждение заключило с красноярским ООО «Медпоставщик». Руководит им, правда, омич Николай Елесин. В Омске у него есть собственная строительная организация «ОмскСтройЭлектроМонтаж» При этом компании на момент проведения торгов не исполнилось и года.
Отметим, что у Горбольницы № 9 подобных индикаторов, соответствующих нарушениям во время закупок, более половины. Так, из 56 проведенных торговых процедур 20 закончились контрактами без экономии (вероятно, были неконкурентными), а еще 20 — с экономией более 25% (вероятно, были составлены неправильно). В 20% случаев на конкурсы Горбольницы № 9 заявлялся всего один участник, а в 16 конкурсах можно усмотреть признак сговора поставщиков (есть неучаствующие заявки).
Крупная рыба
Известно, что укрупнение лотов — один из способов ограничить конкуренцию на аукционе. Анализ закупок только нескольких омских медучреждений показывает, что к укрупнению прибегают в основном в случаях закупок медицинских расходных материалов. В частности, не только марлевых повязок, но и шприцев.
Так, ООО «МедИнтер» получило два контракта на поставку шприцев на общую сумму в 20.6 млн рублей. Один контракт, на 1.4 млн рублей, был подписан с клиническим перинатальным центром. Другой контракт, на 19.2 млн рублей, подписан сразу с 68 медучреждениями по одному укрупненному лоту. Отметим, что в этом контракте присутствуют уже привычные омским медикам нарушения — из семи заявок реальными участниками было отправлено всего две. Обе компании («МедИнтер» и «Прайм») указали в качестве стоимости работ одну и ту же сумму.
ООО «МедИнтер» прописано в Тюменской области, но осуществляет свою деятельность в основном в Омской области. В 2020 году компания заключила 76 контрактов с различными омскими медучреждениями на сумму в 23.5 млн рублей. Отметим, что за 2019 год фирма заключила 126 контрактов на сумму в 40.5 млн рублей. Компания принадлежит омичу Александру Капралову.
Любимым поставщиком медикаментов для омского перинатального центра уже после увольнения Сергея Николаева стало АО «МК «Фармальянс» Сергея Шиленкова (также в совладельцах значится Андрей Козачук). С ним было заключено 11 контрактов на общую сумму порядка 4 млн рублей. Отметим, что ни в одном из них сумма не превышает 500 тыс рублей, а кроме «Фармальянса» на торги ни одна другая компания не заявлялась.
Всего же омский перинатальный центр с момента увольнения предыдущего главврача провел 116 аукционов, из которых почти половина (46 процедур) прошли без снижения. Более того, в 29 случаях наблюдаются признаки картельного сговора (неучаствующие заявки), а еще в 28 случаях на аукцион заявлялось только одно юридическое лицо.
Отметим, что аналогичная ситуация повторяется и в других крупных медучреждениях Омска. Так, в больнице имени А. Н. Кабанова и в инфекционной больнице имени Д. М. Далматова также есть свои любимые поставщики.
ГКБ им. Кабанова с момента увольнения предыдущего главврача было разыграно 172 аукциона, из которых 29 выиграло ООО «Госпиталь-сервис». Больница заплатила компании 4.8 млн рублей, в то время как ИКБ им. Далматова — 1.1 млн рублей. Она же заплатила компаниям омского предпринимателя Игоря Левитова 2.8 млн рублей (речь идет о фирмах «СМТ» и «Экофарм»).
Вперед в прошлое
Для того чтобы углубить исследование, редакция Города55 просмотрела закупки больниц имени Далматова и Кабанова за несколько лет до смены главврачей. Результаты оказались очень похожи на те, что медучреждения показали после увольнения своих руководителей.
Так, самым частым поставщиком при госзакупках, совершаемых непосредственно больницей им. Кабанова, является ООО «Госпиталь-сервис», принадлежащее Олегу Милютину. С ним было заключено 226 контрактов, однако самый крупный из них всего на 3 млн рублей. Зато значительно более крупные контракты выигрывают структуры Игоря Левитова. В 2018 году «Экофарм» выиграл конкурс на поставку препарата «Натрия хлорид (II)» на сумму в 53 млн рублей в ряд учреждений, в числе которых была также и ИКБ им. Далматова. С последней у структур Левитова заключено за все время 55 контрактов.
Больше всего медикаментов и соответствующего оборудования омским инфекционистам поставила медицинская компания «Фармальянс» Сергея Шиленкова и Андрея Козачука. С ней ИКБ заключила 106 контрактов, самый крупный из которых на 6.6 млн рублей.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других медучреждениях, недавно перенесших смену руководства. В подавляющем большинстве случаев в фаворе у больниц остаются одни и те же группы поставщиков, иногда концентрирующиеся на разных ветвях медицины.
Все вышеперечисленное позволяет полагать, что отсутствие конкуренции на закупках в медучреждениях Омской области — системная проблема, тянущаяся уже несколько лет. Фактически ни один из омских чиновников в сфере здравоохранения этого так и не признал и, как показывает анализ госзакупок, изменить не попытался.