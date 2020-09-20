Глава омского Минздрава Солдатова показала, как проводит выходные

Солдатова поделилась тремя фото с прогулки на велосипедах по центру Омска. Чиновница проехала по Иртышской набережной на белом велосипеде Stinger.
Фотографии она подписала лишь несколькими хештегами, в числе которых #выходныеВОмске и #городдляжизни. В комментариях под фото омичи посоветовали попробовать проехать на велосипеде по другим площадкам, чтобы понять, что для велоспиедистов в городе оборудовано очень мало участков.
Ранее о своих регулярных велопрогулках рассказывал губернатор Омской области Александр Бурков. Перед вчерашним заездом «ВелоОмска» глава региона обсуждал с президентом федерации велосипедного спорта России Вячеславом Екимовым возможность создания в Омске академии велоспорта.