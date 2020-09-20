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Глава омского Минздрава Солдатова показала, как проводит выходные

Глава омского Минздрава Солдатова показала, как проводит выходные

20 сентября 2020, 17:37
Фото: www.instagram.com/soldatova_doc
Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова на своей странице в «Инстаграм» показала, как проводит свои выходные. Министр последовала примеру губернатора и вышла на велопрогулку.

Солдатова поделилась тремя фото с прогулки на велосипедах по центру Омска. Чиновница проехала по Иртышской набережной на белом велосипеде Stinger.

Фотографии она подписала лишь несколькими хештегами, в числе которых #выходныеВОмске и #городдляжизни. В комментариях под фото омичи посоветовали попробовать проехать на велосипеде по другим площадкам, чтобы понять, что для велоспиедистов в городе оборудовано очень мало участков.

Ранее о своих регулярных велопрогулках рассказывал губернатор Омской области Александр Бурков. Перед вчерашним заездом «ВелоОмска» глава региона обсуждал с президентом федерации велосипедного спорта России Вячеславом Екимовым возможность создания в Омске академии велоспорта.

#Новости#Велосипедист#Город#Омск сегодня
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