Глава омского Минздрава Солдатова показала, как проводит выходные

Фотографии она подписала лишь несколькими хештегами, в числе которых #выходныеВОмске и #городдляжизни. В комментариях под фото омичи посоветовали попробовать проехать на велосипеде по другим площадкам, чтобы понять, что для велоспиедистов в городе оборудовано очень мало участков.