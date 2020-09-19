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Три трагичные новости субботы об Омске и омичах

Три трагичные новости субботы об Омске и омичах

19 сентября 2020, 20:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Сегодня утром на 58-м году жизни скончалась экс-зампред правительства Омской области Татьяна Вижевитова. Причины ее смерти пока неизвестны.

Новость № 2. Предполагаемый насильник и убийца двух маленьких омичек дал первые показания следователю. Мужчина признался и заявил, что «не знает», как случилась трагедия. Мать погибших девочек после случившегося перестала говорить.

Новость № 3. Накануне в Омске нашли мужчину, который ушел вместе с супругой из дома и пропал. Тело пенсионера обнаружили на улице Лизы Чайкиной, и волонтеры поделились ужасающими подробностями поисков омича.

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