Три трагичные новости субботы об Омске и омичах

Новость № 1. Сегодня утром на 58-м году жизни скончалась экс-зампред правительства Омской области Татьяна Вижевитова. Причины ее смерти пока неизвестны.
Новость № 2. Предполагаемый насильник и убийца двух маленьких омичек дал первые показания следователю. Мужчина признался и заявил, что «не знает», как случилась трагедия. Мать погибших девочек после случившегося перестала говорить.
Новость № 3. Накануне в Омске нашли мужчину, который ушел вместе с супругой из дома и пропал. Тело пенсионера обнаружили на улице Лизы Чайкиной, и волонтеры поделились ужасающими подробностями поисков омича.