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Омичи пожаловались на масштабную свалку в центре города

Омичи пожаловались на масштабную свалку в центре города

19 сентября 2020, 11:17
Фото: "ЧП Омск"
В Центральном округе Омска горожане обнаружили стихийную свалку, которую не вывозили уже несколько недель. Фотографии горы мусора устрашающих масштабов появились в паблике «ЧП Омск».

«Просто ужас, мусор уже на дороге лежит, вонь страшная», — пишет анонимный пользователь в паблике.

Свалка образовалась на пересечении улиц 16 Линия и Красных Зорь. Интересно, что горы мусора появились в районе площадки накопления отходов. Вероятно, регоператор долгое время не собирал мусор из установленных контейнеров, и из-за этого площадка превратилась в кладбище отходов посреди города. Когда в последний раз отсюда вывозили мусор, автор не уточнил.

Примечательно, что большая часть омичей в комментариях удивилась подобному явлению. Обычно горожане жалуются на переполненные контейнеры или разнесенный ветром мусор, но эти фото буквально шокировали омичей.

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