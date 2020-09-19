Омичи пожаловались на масштабную свалку в центре города

Свалка образовалась на пересечении улиц 16 Линия и Красных Зорь. Интересно, что горы мусора появились в районе площадки накопления отходов. Вероятно, регоператор долгое время не собирал мусор из установленных контейнеров, и из-за этого площадка превратилась в кладбище отходов посреди города. Когда в последний раз отсюда вывозили мусор, автор не уточнил.