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В России могут начать защищать цифровые права граждан

В России могут начать защищать цифровые права граждан

18 сентября 2020, 21:56
Фото: pixabay.com
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев принял участие в круглом столе «Цифровые угрозы правам человека». В ходе мероприятия председатель СПЧ анонсировал создание в своем ведомстве рабочей группы, которая займется защитой цифровых прав россиян.

Телеграм-канал «Мейстер» пишет, что цифровые права являются модной во всем мире темой. Она стоит в одном ряду с «новой этикой», но уступает теме глобального потепления. Мода на «цифровые права» связана с тем, что под этим словосочетанием понимается очень многое. Хотя, не всем до конца понятно, что это такое. Хорошо, что российский СПЧ находится в мировом тренде.

Авторы «Мейстер сообщают, что по складу характера и исходя из биографии Валерий Фадеев человек деловой. Вникая в тему, он в общих чертах обрисовал ее рамки. Эксперт сказал, что главные проблемы связаны с травлей в соцсетях, защитой личной информации, слежкой через камеры видеонаблюдения и кибермошенничеством. Последний пункт особенно актуален. Ведь кому еще не звонили на мобильный телефон из службы безопасности «Сбербанка»?

#Новости#Общество
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