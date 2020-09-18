В России могут начать защищать цифровые права граждан

Телеграм-канал «Мейстер» пишет, что цифровые права являются модной во всем мире темой. Она стоит в одном ряду с «новой этикой», но уступает теме глобального потепления. Мода на «цифровые права» связана с тем, что под этим словосочетанием понимается очень многое. Хотя, не всем до конца понятно, что это такое. Хорошо, что российский СПЧ находится в мировом тренде.