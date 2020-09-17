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Posted 17 сентября 2020,, 06:51

Published 17 сентября 2020,, 06:51

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске появится подземный переход к дендросаду

17 сентября 2020, 06:51
Он появится в районе остановки «Старозагородная роща». Информация прозвучала в интервью главы Омского отделения Всероссийского общества охраны природы.

Издание «ВОмске» опубликовало интервью с главой Омского отделения Всероссийского общества охраны природы Анатолием Соловьевым. В нем, в частности, упоминается о предстоящем появлении нового перехода через улицу Красный Путь. Как отметил Соловьев, он будет подземным или надземным. Переход планируют обустроить в рамках подготовки рекреационного комплекса «Старозагородный».

В настоящее время в районе остановки «Старозагородная роща» действует надземный регулируемый пешеходный переход. Появление новой рекреационной зоны предполагает изменение статуса части дендросада имени Гензе – напомним, такие планы властей не нашли отклика у многих омичей, которые высказались категорически против нововведений. Повторные публичные слушания по проекту назначены на 22 октября вместо неудавшегося мероприятия, на которое не смогли попасть все желающие горожане.

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