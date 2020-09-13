В Омской области стартовало масштабное голосование

В Москаленском сельском поселении (Марьяновский район) и Тарском сельском поселении (Черлакский район) выберут глав. В Омске голосование идет на территории 17 избирательного округа. Пять кандидатов на одно место в Омском городском совете. Депутатское кресло освободилось после переезда вице-спикера Андрея Ткачука в другой регион.