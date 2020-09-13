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Posted 13 сентября 2020,, 04:39

Published 13 сентября 2020,, 04:39

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омской области стартовало масштабное голосование

13 сентября 2020, 04:39
13 сентября — единый день голосования в России. В Омске начались дополнительные выборы. Но в 32 районах области развернулись полные избирательные кампании. Где и кого сегодня выбирают, сообщает областной избирком.

По данным избирательной комиссии Омской области, в нашем регионе пройдут три избирательных кампании муниципального уровня. Так, во всех 32 районах изберут депутатов представительных органов — районных советов и советов сельских поселений.

В Москаленском сельском поселении (Марьяновский район) и Тарском сельском поселении (Черлакский район) выберут глав. В Омске голосование идет на территории 17 избирательного округа. Пять кандидатов на одно место в Омском городском совете. Депутатское кресло освободилось после переезда вице-спикера Андрея Ткачука в другой регион.

В Омской области, по данным избиркома, 1 315 избирательных участков. Председателю комиссии Алексею Нестеренко и муниципальным властям было поручено обеспечить места голосования видеонаблюдением, стационарными телефонами с определителем номера и техническими средствами досмотра. Вопрос безопасности в единый день голосования накануне поднял глава региона на очередном заседании Антитеррористической комиссии Омской области.

Регистрация кандидатов завершилась еще в середине августа. Всего их 6 695 человек. Больше всего претендентов от «Единой России» — 3 297. Далее идут самовыдвиженцы — 1 313 кандидатов. Другие политические партии представили меньшее количество человек: КПРФ — 688, «Справедливая Россия» — 442, ЛДПР — 305, «Яблоко» — 12, «Партия Роста» — 7, общероссийская общественная организация — 1 кандидат.

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