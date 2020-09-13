Омич подал иск за яму на дороге и отсудил ущерб

Posted 13 сентября 2020,, 09:37
Published 13 сентября 2020,, 09:37
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Судя по данным на сайте, третьим лицом по гражданском делу выступал департамент городского хозяйства администрации Омска. Дело рассматривал заместитель председателя Центрального районного суда Евгения Вагнер.
Иск направил владелец Kia Rio к ДГХ и УДХБ. Исковые требования в результате удовлетворили в полном объеме. Так, с УДХБ решено взыскать материальный ущерб — 61 тысячу рублей, а также судебные расходы — еще более 18 тысяч.
Претензия у истца появилась 21 февраля. На своем авто мужчина двигался по улице Серова в сторону Бульвара Победы. Машина внезапно попала в глубокую яму. Итог: повреждения переднего бампера, передней правой двери, правого переднего крыла, заднего бампера и правого порога.
Суд решил, что виновником происшествия являются городские дорожники, не выполнившие свою работу должным образом.