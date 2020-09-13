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Posted 13 сентября 2020,, 09:37

Published 13 сентября 2020,, 09:37

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омич подал иск за яму на дороге и отсудил ущерб

13 сентября 2020, 09:37
Владелец автомобиля Kia Rio взыскал ущерб с омского управления дорожного хозяйства и благоустройства. Машина попала в дорожную яму в центре города. Информация о деле доступна на официальном сайте Центрального районного суда города Омска.

Судя по данным на сайте, третьим лицом по гражданском делу выступал департамент городского хозяйства администрации Омска. Дело рассматривал заместитель председателя Центрального районного суда Евгения Вагнер.

Иск направил владелец Kia Rio к ДГХ и УДХБ. Исковые требования в результате удовлетворили в полном объеме. Так, с УДХБ решено взыскать материальный ущерб — 61 тысячу рублей, а также судебные расходы — еще более 18 тысяч.

Претензия у истца появилась 21 февраля. На своем авто мужчина двигался по улице Серова в сторону Бульвара Победы. Машина внезапно попала в глубокую яму. Итог: повреждения переднего бампера, передней правой двери, правого переднего крыла, заднего бампера и правого порога.

Суд решил, что виновником происшествия являются городские дорожники, не выполнившие свою работу должным образом.

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