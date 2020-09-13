Названа дата повторных слушаний по омскому дендросаду

Posted 13 сентября 2020,, 05:01
Published 13 сентября 2020,, 05:01
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Повторные слушания по поводу проекта постановления правительства Омской области о создании природного рекреационного комплекса регионального значения «Старозагородный» пройдет 22 октября, сообщает Минприроды.
Напомним, комплекс для отдыха планируют создать на пяти земельных участках общей площадью 9,3 гектара. Сейчас территория по улице Красный путь входит в состав памятника природы «Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе». Благоустроить территорию, проводить там массовые мероприятия и строить капитальные объекты может позволить смягчение режима охраны на большей части дендросада в природоохранном статусе.
«Это положительный момент для социально-экономического развития региона, ориентированного на создание рекреационной инфраструктуры высокого уровня. При этом открывается возможность для дальнейшего развития особо охраняемой природной территории, восстановления естественных ландшафтов, оборудования зоны рекреации и экологических троп», — говорится в пояснениях к проекту постановления облправительства.
Первые слушания прошли 3 сентября в здании регионального Минприроды. Правда, «прошли» громко сказано. Зал для мероприятия не смог вместить всех желающих — сейчас необходимо соблюдать социальную дистанцию. Пройти на обсуждения смогли всего 30 человек. Остальные требовали признать слушания несостоявшимися.
После нашумевших слушаний — 7 сентября — губернатор Омской области заявил об организации нового обсуждения. Оно пройдет уже в более просторном помещении.
Сегодня стало известно, новые общественные слушания по дендросаду состоятся 22 октября в 18:30. В зале пленарных заседаний на четвертом этаже конгресс-холла на улице 70 лет Октября. Помещение рассчитано на 450 посадочных мест.