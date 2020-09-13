Названа дата повторных слушаний по омскому дендросаду

Напомним, комплекс для отдыха планируют создать на пяти земельных участках общей площадью 9,3 гектара. Сейчас территория по улице Красный путь входит в состав памятника природы «Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе». Благоустроить территорию, проводить там массовые мероприятия и строить капитальные объекты может позволить смягчение режима охраны на большей части дендросада в природоохранном статусе.