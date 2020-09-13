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Posted 13 сентября 2020,, 09:53

Published 13 сентября 2020,, 09:53

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Летом омские реки «кишели» опасными веществами

13 сентября 2020, 09:53
В омских водоемах содержится не меньше трети таблицы Менделеева. Да, в тех самых водоемах, в которых омичи купались этим жарким летом. Региональный гидрометцентр опубликовал данные по загрязнению местных вод в августе 2020 года.

В омских реках нашли азот, алюминий, марганец, медь и фенолы. По данным Обь-Иртышского УГМС, в воде поверхностных источников в августе выявлены превышения предельно допустимой концентрации аммонийного азота, азота нитритного, соединений меди, алюминия, марганца, фенолов. Всего в Омской области в августе отобрали и проанализировали 54 пробы воды.

«Наблюдались случаи превышения ПДК трудно- и легкоокисляемых органических веществ (по ХПК и БПК5), азота аммонийного, азота нитритного, соединений меди, алюминия, марганца, фенолов. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши на территории Омской области в августе 2020 года не зарегистрировано», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

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