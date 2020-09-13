Летом омские реки «кишели» опасными веществами

В омских водоемах содержится не меньше трети таблицы Менделеева. Да, в тех самых водоемах, в которых омичи купались этим жарким летом. Региональный гидрометцентр опубликовал данные по загрязнению местных вод в августе 2020 года.