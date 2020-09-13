Летом омские реки «кишели» опасными веществами

Posted 13 сентября 2020,, 09:53
Published 13 сентября 2020,, 09:53
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В омских реках нашли азот, алюминий, марганец, медь и фенолы. По данным Обь-Иртышского УГМС, в воде поверхностных источников в августе выявлены превышения предельно допустимой концентрации аммонийного азота, азота нитритного, соединений меди, алюминия, марганца, фенолов. Всего в Омской области в августе отобрали и проанализировали 54 пробы воды.
«Наблюдались случаи превышения ПДК трудно- и легкоокисляемых органических веществ (по ХПК и БПК5), азота аммонийного, азота нитритного, соединений меди, алюминия, марганца, фенолов. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши на территории Омской области в августе 2020 года не зарегистрировано», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.