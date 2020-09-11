Проект новосибирской школы станет образцом для строительства

По словам Хуснуллина, он лично посетил микрорайон, где посмотрел реализацию комплексного развития территории и проконтролировал строительство инновационной школы. В результате переговоров с подрядчиком им удалось достичь договоренности о досрочном завершении строительства. Также вице-премьер отметил, что в рамках рабочей поездки в микрорайон «Европейский Берег» был решен еще один серьезный вопрос – о досрочном завершении строительства моста. Таким образом, мост будет сдан в эксплуатацию на год раньше, а школа – за четыре месяца до запланированной даты, к новому учебному году.