Проект новосибирской школы станет образцом для строительства

Posted 11 сентября 2020,, 11:25
Published 11 сентября 2020,, 11:25
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Издание «Атас.инфо» сообщает, что вице-премьер заявил о досрочной сдаче нового общеобразовательного учреждения в Новосибирске и сообщил журналистам об этом накануне. Речь идет о школе, которую начали строить в новосибирском районе «Европейский Берег».
По словам Хуснуллина, он лично посетил микрорайон, где посмотрел реализацию комплексного развития территории и проконтролировал строительство инновационной школы. В результате переговоров с подрядчиком им удалось достичь договоренности о досрочном завершении строительства. Также вице-премьер отметил, что в рамках рабочей поездки в микрорайон «Европейский Берег» был решен еще один серьезный вопрос – о досрочном завершении строительства моста. Таким образом, мост будет сдан в эксплуатацию на год раньше, а школа – за четыре месяца до запланированной даты, к новому учебному году.
Необходимо подчеркнуть, что Хуснуллину понравился проект новой школы и он поручил единому заказчику в сфере строительства взять его за образец и применять опыт строительства на территории всей страны.
Согласно проекту, здание нового общеобразовательного учреждения характеризуется компактными размерами с минимальной площадью внешних фасадов и нестандартной планировкой. Кроме учебных классов внутри планируется обустройство двух спортивных залов: большого и маленького, информационно-библиотечного центра, ресурсного кабинета, мастерской технического творчества, IT-полигона - кабинет конструирования, робототехники и программирования, многопрофильной мастерской современного домоводства, универсальной мастерской дизайна и художественного моделирования.
Отмечается, что внутреннюю планировку школы можно будет трансформировать в зависимости от поставленных задач. В том числе планировка учебных кабинетов предполагает возможность изменения размещения обучающихся при проведении занятий.
Изначально планировалось завершить строительство за два года. Деньги на первый этап в размере 360 000 000 рублей уже выделены. Общая стоимость проекта составляет 860 000 000 рублей.